El líder opositor venezolano Juan Guaidó denuncia que la policía ha entrado en su casa para "amedrentar"

Fabiana Rosales, la mujer del líder opositor venezolano Juan Guaidó, ha denunciado en Twitter que la policía ha entrado en su casa y rodeado a su marido, que no ha sido detenido.

"En estos momentos funcionarios de las Faes, están en el sótano de mi casa, hombres encapuchados con armas largas rodeando la camioneta en donde se encuentra el presidente Juan Guaidó", ha dicho. Guaidó se autoproclamó presidente en enero de 2019 con el apoyo de EEUU.

En estos momentos funcionarios de las Faes, están en el sótano de mi casa, hombres encapuchados con armas largas rodeando la camioneta en donde se encuentra el Presidente Juan Guaidó — Fabiana Rosales (@FabiiRosales) 12 de julio de 2021

La oficina de Guaidó ha señalado que la policía "mantiene asediada y tomada la residencia del presidente Guaidó". Minutos después, Rosales confirmaba que Guaidó no había sido detenido: "El presidente está en mi casa. Gracias a la prensa y los vecinos que se acercaron".

El propio Guaidó ha declarado ante los medios a las puertas de casa después del incidente, señalando que los agentes "no tenían orden de detención, solo querían amedrentar". "Estábamos en el vehículo de seguridad, pero al chófer lo bajaron a golpes y no sé dónde está en este momento. No nos vamos a amedrentar. Accionaron un explosivo dentro del sótano", ha dicho.

#12jul Guaidó: “Nos apuntaron con armas largas y accionaron explosivos en él sótano de nuestras viviendas” pic.twitter.com/D7aFoTalrG — EsReViral (@esreviral) 12 de julio de 2021

Minutos antes, Rosales había informado en redes sociales que el exdiputado opositor Freddy Guevara, quien fue acusado de instigar las protestas antigubernamentales de 2017 y posteriormente indultado en agosto del año pasado, había sido arrestado.

"(El) régimen de (Nicolás) Maduro en estos momentos se está llevando detenido al diputado Freddy Guevara", escribió Rosales en su cuenta de Twitter, un mensaje replicado por Guaidó.

Casi en paralelo, y en una transmisión en vivo por Instagram, Freddy Guevara mostró a unos funcionarios policiales encapuchados en una autopista en Caracas, rodeando su vehículo.

"Decidí quedarme en mi país a pesar de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que estamos en un régimen dictatorial", decía Guevara en el vídeo.

El exdiputado fue indultado por decreto presidencial el pasado 31 de agosto y abandonó el 9 de septiembre la embajada de Chile en Caracas, donde se refugió el 4 de noviembre de 2017 tras ser acusado de instigar las protestas antigubernamentales que se registraron ese mismo año.

Guevara, muy próximo a Guaidó, fue mencionado este sábado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante el balance que ofreció junto a la ministra del Interior, Carmen Meléndez, de los tiroteos que asolaron parte del occidente de Caracas la semana pasada.

El domingo, durante su discurso, Maduro se refirió a los enfrentamientos, en los que fallecieron tres agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y uno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

"Se conocerán, en las próximas horas, más elementos y más pruebas de la articulación de la ultraderecha golpista con este plan de violencia desatada, de terrorismo desatado para tratar de generar lo que ellos decían 'una insurrección popular armada desde los barrios de Caracas'", prometió el gobernante. Maduro subrayó que buscaban generar "una guerra civil entre venezolanos".