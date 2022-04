La OTAN espera una “gran ofensiva” de Putin en el Donbás: “Es una fase crucial de la guerra”

Rusia no ha podido tomar Kiev. Pero eso no quiere decir que esté acabando la guerra, según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. “Es una fase crucial de la guerra”, ha dicho el noruego este martes en Bruselas, en la víspera de la reunión con los ministros de Exteriores de la OTAN de este miércoles y jueves: “Moscú no renuncia a sus ambiciones en Ucrania. Ahora vemos un importante movimiento de tropas fuera de Kiev, se reagrupan, se rearman y reabastecen. Y cambian su objetivo hacia el este. En las próximas semanas, esperamos un nuevo impulso ruso en el este y el sur de Ucrania, intentando tomar todo el Donbas y crear un puente terrestre hacia la Crimea ocupada. Esta es una fase crucial de la guerra. Este rearme llevará algo de tiempo, pero después veremos una gran ofensiva en Donbás para tomar el Donbás. En esta ventana es importante dar apoyo a las tropas ucranianas y es lo que harán los aliados”.

“Es una brutalidad no vista desde la Segunda Guerra Mundial”, ha dicho el noruego sobre las imágenes de Bucha: “Es horrible, causa sufrimiento en Ucrania y es peligroso para todo el mundo. Vemos la naturaleza de la guerra de Putin, la falta de respeto de las normas internacionales y derechos humanos básicos para todos los asesinados. Es el desafío de seguridad más serio desde la Segunda Guerra Mundial”.

Según Stoltenberg, “los aliados están decididos a brindar más apoyo a Ucrania. Incluyendo armas antitanques, sistemas de defensa aérea y otros equipos. Los aliados también han aumentado la asistencia humanitaria y la ayuda financiera. La OTAN también buscará proporcionar asistencia en ciberseguridad. Y equipos para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas y biológicas”.

El secretario general de la OTAN también ha apuntado a Pekín, después de que el viernes la Unión Europea pidiera sin éxito a China implicación para convencer al presidente ruso, Vladímir Putin, de parar la guerra. “Los aliados también abordarán el próximo Concepto Estratégico de la OTAN para la Cumbre de Madrid en junio, que guiará a la Alianza mientras nos adaptamos a una nueva realidad y abordará las implicaciones de las acciones agresivas de Rusia y nuestra futura relación con Moscú. Por primera vez, también deberá tener en cuenta la creciente influencia y las políticas coercitivas de China en el escenario global, lo que plantea un desafío sistémico para nuestra seguridad y para nuestras democracias”.

De acuerdo con lo anunciado por el secretario general de la OTAN, el jueves intervendrá en la reunión el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, así como los homólogos de Finlandia, Suecia, Georgia, así como el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Así mismo, participarán los socios de Asia-Pacífico de la OTAN, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

“La OTAN apoya a Ucrania, lo llevamos haciendo años, hemos entrenados miles de soldados que luchan contra los invasores, los hemos equipado y tienen más apoyo. Vemos el efecto cada día en el campo de batalla, con más resistencia para responder al invasor”, ha dicho Stoltenberg: “Los aliados seguirán dando apoyo, porque hay un vínculo entre la fuerza en el campo de batalla y lo que pueden conseguir en la mesa de negociaciones. Nosotros nunca reconoceremos territorios ilegales, como Crimea. Es la guerra de Putin, él es el responsable de todo lo que vemos en Ucrania. Tenemos que seguir presionando a Putin, estamos en el lado correcto de la historia”.