La policía británica investiga un apuñalamiento múltiple en Reading

La policía británica se ha desplazado hasta un céntrico parque de la ciudad inglesa de Reading (Berkshire), donde los agentes investigan un "incidente grave" en el que al parecer varias personas han sido apuñaladas.

Así lo ha detallado en un mensaje en su perfil de Twitter, en el que especifican que están al tanto de lo ocurrido y que hay oficiales en la zona.

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.



Officers are on the scene and investigating the incident.