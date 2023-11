Rajoy lidera el apoyo en España al ultra Milei para la segunda vuelta de las elecciones argentinas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya marcó el camino después de la primera vuelta en Argentina, la que dejó como finalistas para la segunda al peronista Sergio Massa y el ultra Javier Milei. Ayuso, en aquel momento, se mostró a favor de “un cambio político en Argentina”. Al ser preguntada sobre la sorprendente victoria del candidato peronista, la presidenta regional recordó que aún “queda una segunda vuelta”, el 19 de noviembre próximo. A renglón seguido, Ayuso dijo que “nada sería más deseable que el cambio político en Argentina”.

Ayuso añadió: “Pienso que el que fue uno de los países más prósperos del mundo no puede seguir cayendo, cayendo y cayendo mientras cada vez más argentinos vienen a vivir entre nosotros pidiendo que abramos los ojos, no solo porque España lleva una deriva parecida, sino porque en el momento en el que ya se han traspasado todas las líneas, la alternancia política se va complicando más”. Ayuso insistió en que Argentina “fue uno de los países más prósperos del mundo pero hoy tiene unos índices de pobreza y de miseria económica inasumibles e inaceptables”. “Por eso yo quiero que haya un cambio en Argentina y así me pronunciaré siempre que me pregunten”, ha insistido.

Junto a Díaz Ayuso, los líderes de la extrema derecha española han salido en apoyo de Milei, como el presidente de Vox, Santiago Abascal: “Enhorabuena querido Javier Milei por la gesta histórica de ayer. Nunca se hizo tanto en tan poco tiempo. Tienes todo nuestro afecto y apoyo en esta lucha para abrir ese tan deseado capítulo de libertad y prosperidad en Argentina”.

Enhorabuena querido @JMilei por la gesta histórica de ayer. Nunca se hizo tanto en tan poco tiempo. Tienes todo nuestro afecto y apoyo en esta lucha para abrir ese tan deseado capítulo de libertad y prosperidad en Argentina. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) 23 de octubre de 2023

Apoyo de Rajoy en el sprint final

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, en la segunda vuelta de las elecciones argentinas que se celebrarán el próximo 19 de noviembre. Rajoy es uno de los firmantes de un manifiesto que también respalda el escritor Mario Vargas Llosa, así como ocho expresidentes latinoamericanos.

El texto defiende que Milei es la “esperanza del cambio” frente al “espacio kirchnerista” que representa el ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria. Los firmantes apoyan la opción de Milei, pese a las “muchas diferencias” que les separan del candidato, porque el ultraliberal cree en “las ideas de la libertad y tiene un diagnóstico muy acertado del problema económico del país”. “Ha logrado granjearse el apoyo de buena parte de los votantes de Juntos por el Cambio, sobre todo a partir del respaldo expreso que le han efectuado varios de sus principales referentes”, dice el texto. Añaden que Milei “representa la esperanza de cambio frente a la continuidad del modelo 'kirchnerista'”.

El comunicado, que ha compartido en redes sociales La Libertad Avanza, el espacio liderado por Milei, ha sido firmado por los expresidentes Mauricio Macri (Argentina); Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia); Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Mariano Rajoy (España); Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera (Chile); Luis Fortuño (Puerto Rico) y el escritor peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

“La única salida de Argentina es con libertad política y económica, respeto al estado de derecho y propiedad privada, y con las reglas del juego de la democracia liberal, la economía social de mercado, la justicia social y la modernidad”, han valorado. “Es nuestra esperanza y deseo que los argentinos erradiquen democráticamente en las urnas el modelo que los ata al populismo, atraso económico y autoritarismo política y, finalmente, opten por el cambio hacia la libertad, el progreso y la justicia”, han concluido.

Agradecemos a los ex Presidentes Mauricio Macri, Felipe Calderón, Iván Duque, Mariano Rajoy, Jorge Quiroga, Sebastián Piñera, Vicente Fox, Andrés Pastrana, Luis Fortuño y al Premio Nobel Mario Vargas Llosa por apoyar la candidatura a Presidente de Javier Milei. pic.twitter.com/XMN55YPvRB — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) 12 de noviembre de 2023

Los firmantes han señalado que el 'kirchnerismo' ha “hegemonizado” la vida política de Argentina durante el siglo XXI y ahora aspira a obtener “un quinto mandato” con Massa, siendo el candidato el ministro de Economía que ha llevado al país a “una inflación de tres dígitos, pobreza récord sobre 40% y un desempleo que apenas se maquilla con asistencialismo y planes sociales”.

“Massa representa la continuidad de un modelo económico corporativo fracasado y de instituciones que, en lugar de permitir que Argentina crezca a la par de sus países vecinos, la ha mantenido en un estancamiento permanente desde hace meses”, ha criticado el comunicado, que ha reiterado que las políticas económicas de Massa han sido “una inflación galopante, la pobreza extendida y la angustia económica de millones de argentinos que ven cómo su nivel de vida se derrumba a diario”.

En este línea, los expresidentes han hecho hincapié en que la política de Massa “propone descarnadamente la confusión de Estado-Gobierno-Partido, usando todos los mecanismos, organismos y recursos económicos que deberían estar al servicio de la ciudadanía como ariete contra la oposición”. “Como prenda de negociación para hacer clientelismo y como cabeza de playa para su militancia, una versión propia de La Cámpora que gira en derredor suyo”, ha comparado.

También reprocha que el proyecto de Massa “no es más que el original de Néstor y Cristina Kirchner: lograr una hegemonía política a fuerza de presupuesto y castigo a la oposición”. En el plano internacional, los firmantes han lamentado que el 'kirchnerismo' ha asociado a Argentina “con los peores gobiernos del planeta”; las “dictaduras regionales” de Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de “permitir el ingreso de bandas narcocriminales que se han afincado en el país, poniendo en jaque a las fuerzas del orden del Estado”, según han denunciado.