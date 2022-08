Rechazada la petición de Weinstein para posponer su juicio en Los Ángeles

Lisa B. Lench, jueza de la Corte Superior de Justicia de Los Ángeles, ha rechazado este lunes la petición de Harvey Weinstein para posponer el juicio previsto para el 10 de octubre en el que el productor de cine enfrentará once cargos de violación y agresión sexual sobre cinco víctimas.

Weistein había solicitado modificar esta fecha debido a un posible condicionamiento de este proceso legal tras el estreno del largometraje She Said, cuya trama versa sobre la investigación con la que salió a la luz su perfil como depredador sexual. Una película basada en el libro líder de ventas que publicaron Jodi Kantor y Megan Twohey, reporteras de The New York Times, y que está producida por Brad Pitt.

Esta cinta se estrenará a nivel mundial en el marco del Festival de Cine de Nueva York, que se celebra entre el 30 de septiembre y el 16 de octubre.

Por su parte, se espera que la selección del jurado en el juicio de Los Ángeles dure dos semanas y las declaraciones de apertura están fijadas para el 24 de octubre, en una batalla legal que se prevé que se prolongue durante meses.

La defensa del productor de películas como Pulp Fiction, encabezada por el abogado Mark Werksman, trató de argumentar que tanto las redes sociales como las distintas estrategias promocionales del filme “perjudicarán drásticamente la posibilidad de que el juicio se desarrolle con justicia”.

No obstante, el fiscal principal del caso, Paul Thompson, alegó que probablemente la cinta se postulará a la próxima temporada de premios, que se celebrará entre febrero y marzo, por lo que, aunque se pospusiese, el juicio volvería a entrar en colisión con la difusión comercial y la publicidad de la película.

Además, Werksman también señaló que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York aceptó la semana pasada escuchar el recurso de Weinstein a su condena en Nueva York, y que el juicio de Los Ángeles debería retrasarse hasta que el Tribunal de Apelaciones haya resuelto el caso dirimido en la costa este.

Hace un año, Weinstein fue trasladado a una prisión de California desde el centro de Nueva York en el que cumplía condena tras ser declarado culpable en 2020 de diversos delitos sexuales y a pasar 23 años entre rejas.

Asimismo, los once cargos por los que está acusado en California se refieren a hechos acontecidos entre 2004 y 2013. Si fuera condenado por todos los delitos, el productor podría recibir una condena de otros 140 años de cárcel más.

La condena a Weinstein en Nueva York marcó un gran triunfo para el movimiento #MeToo en su lucha feminista contra los abusos y agresiones sexuales.

En total, más de 80 mujeres han acusado al exproductor de delitos sexuales y comportamiento indebido.