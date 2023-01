Nunca se retiran y usan convictos como carne de cañón: las tácticas de los mercenarios Wagner, según Ucrania

Los combatientes del Grupo Wagner se han convertido “en la infantería desechable de la ofensiva rusa en el este de Ucrania”, que nunca se retira y actúa entre los suyos de una forma “despiadada”, según un informe de la inteligencia ucraniana que ha publicado la CNN.

El grupo de mercenarios Wagner, dirigido por el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, se ha vuelto cada vez más visible en el frente ucraniano en las últimas semanas, donde se apresura a atribuirse el éxito de los avances rusos. El documento, con fecha de diciembre de 2022, concluye que Wagner representa una amenaza única, incluso mientras sufre bajas extraordinarias.

“La muerte de miles de soldados de Wagner no le importa a la sociedad rusa”, dice el informe. “Los grupos de asalto no se retiran sin una orden… La retirada no autorizada de un equipo o sin resultar herido se castiga con la ejecución en el acto”.

Las interceptaciones telefónicas obtenidas por una fuente de inteligencia ucraniana y a las que ha tenido acceso la CNN revelan la actitud en el campo de batalla. En una de ellas, que no ha podido ser verificada de manera independiente por la cadena, se escucha a un soldado hablar de otro que intentó rendirse a los ucranianos y contra el que tomaron represalias. “Los wagnerianos lo atraparon y le cortaron las putas pelotas”, dice el soldado.

Los combatientes heridos de Wagner a menudo se quedan en el campo de batalla durante horas, según recoge la cadena estadounidense. “La infantería de asalto no puede sacar a los heridos del campo de batalla por su cuenta, ya que su tarea principal es continuar el asalto hasta lograr el objetivo. Si el asalto falla, se permite la retirada, pero solo por la noche”.

Los ucranianos creen que las tácticas de los mercenarios de Wagner “son las únicas que son efectivas para las tropas movilizadas mal entrenadas que constituyen la mayoría de las fuerzas terrestres rusas”. Sugieren que el Ejército ruso puede estar adaptando sus tácticas para parecerse más a este grupo. “En lugar de los clásicos grupos tácticos de batallón de las Fuerzas Armadas rusas, se proponen unidades de asalto”.

Convictos al frente

Convictos rusos, decenas de miles de los cuales han sido reclutados por Wagner, con frecuencia forman la primera ola en un ataque y sufren las mayores bajas, hasta el 80% de ellas, según Ucrania. Les siguen combatientes más experimentados, con imágenes térmicas y equipos de visión nocturna.

La organización de defensa de los derechos de los presos rusos Rus Sidiáschaya (RS) ha indicado que unos 40.000 presidiarios reclutados por el grupo de mercenarios Wagner han muerto, desertado, resultado heridos o caído presos en Ucrania.

“En el frente combaten unos 10.000 (convictos), ya que los restantes murieron, fueron heridos, desaparecieron, desertaron o se entregaron”, ha dicho Olga Románova, directora de RS, al portal My Russian Rights.

El think tank estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) considera que, aunque no puede confirmar tales cifras, estas “son muy plausibles teniendo en cuenta el modelo de Wagner de utilizar convictos como carne de cañón en operaciones ofensivas de gran desgaste.

“El modelo que Wagner ha estado utilizando, según se informa, de retener a sus mercenarios altamente entrenados y con muchos años de servicio como elementos de liderazgo y de tipo Fuerzas Especiales sobre una masa de convictos no entrenados, también se presta a altas pérdidas en combate, rendiciones y deserciones. Es probable que el objetivo del Grupo Wagner de reducir las bajas entre sus mercenarios no convictos socave su capacidad de retener y utilizar eficazmente su gran masa de convictos a escala y a lo largo del tiempo”, dicen sus investigadores.

Sanciones de EEUU

Estados Unidos anunció el pasado viernes que impondrá nuevas sanciones contra Wagner por su implicación en el conflicto en Ucrania y lo designará como “organización criminal transnacional”. El Kremlin minimizó la importancia de las sanciones estadounidenses y aseguró que no van a cambiar nada “a nivel práctico”.

El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, reaccionó el fin de semana al anuncio estadounidense diciendo que “por fin, Wagner y EEUU serán colegas”. “Nuestras relaciones a partir de ahora se podrán definir como 'disputas entre clanes criminales”.

Los recientes combates en el este de de Ucrania han puesto de manifiesto una brecha entre los líderes del Ministerio de Defensa ruso y Prigozhin, que ha salido de las sombras como jefe de Wagner durante la guerra de Ucrania.

Con información de EFE.