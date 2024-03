Prisión preventiva para cuatro sospechosos del atentado en Rusia tras comparecer con signos de violencia

La Justicia rusa decretó este domingo prisión preventiva por dos meses para cuatro sospechosos de perpetrar el atentado en la popular sala de conciertos rusa Crocus City Hall, que dejó el viernes al menos 137 muertos.

Los cuatro hombres han sido imputados con cargos de terrorismo y pueden afrontar una cadena perpetua, informa la agencia TASS. En las imágenes difundidas de su comparecencia en el tribunal, los detenidos aparecieron muy magullados, con ojos morados, hematomas y el rostro hinchado, mientras uno de ellos llevaba la oreja vendada y otro fue trasladado a la audiencia en una silla de ruedas.

Algunos de los vídeos de los interrogatorios que han circulado durante el fin de semana sugieren que los hombres fueron torturados por los servicios de seguridad rusos. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, no ha respondido a una pregunta de los periodistas sobre los indicios de tortura y los signos de violencia en los detenidos. “Dejo esta pregunta sin respuesta”, ha dicho Peskov.

Los primeros en presentarse ante el juez fueron dos varones identificados como Saidakrami Rachabalizoda y Dalerdzhon Mirzoev. Durante la vista, Mirzoev dijo que es ciudadano de Tayikistán y que tiene tres hijos menores. El acusado, que reconoció plenamente su culpa, vivía en la región de Moscú con documentos de residencia caducados hace tres meses. A la vez, el acusado no tenía antecedentes penales, señalan los medios rusos. Rachabalizoda, de 30 años, también admitió su culpa. El acusado está casado, tiene un hijo y no cuenta con antecedentes penales.

Los otros dos sospechosos del ataque terrorista que fueron llevados este domingo al tribunal de Basmanni de Moscú tras su detención el sábado en la región rusa de Briansk son Fariduni Shamsudin y Muhammadsobir Faizov.

Faizov, de 19 años, vestía una bata blanca y estaba acompañado por dos médicos al ser llevado a la corte desde un hospital, donde ingresó tras resultar herido durante su detención. Shamsudin dijo al juez que trabajaba en una fábrica en la región de Moscú y que tiene un hijo de ocho meses. Mientras Faizov, que no está casado, declaró que antes trabajaba como peluquero en la ciudad de Ivánovo y actualmente estaba desempleado.

Según los últimos datos, el atentado del viernes pasado, reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico, ha dejado 137 muertos. Mientras, el número de heridos subió este domingo de 154 a 180 personas. De acuerdo con medios rusos, algunos supervivientes del atentado tardaron más de un día en solicitar ayuda médica porque se encontraban en estado de 'shock'.

En total, las fuerzas de seguridad rusas han detenido a 11 personas vinculadas con el atentado, cuatro de las cuales participaron personalmente en la matanza, según las autoridades.

Rusia vivió este domingo un día de luto por las víctimas del atentado. Desde muy tempranas horas de la mañana los moscovitas llevaron flores al lugar del atentado en la ciudad de Krasnogorsk, a unos 20 kilómetros del centro de Moscú. Ya la víspera, al costado del edificio de la sala de conciertos apareció un memorial espontáneo en el que los rusos depositaban ramos de flores rojas y claveles en memoria de las víctimas del atentado.

Rusia sigue poniendo en duda la responsabilidad del Estado Islámico

A primera hora del domingo, el Estado Islámico difundió nuevas imágenes de la masacre, corroborando su reivindicación del atentado, en medio de los intentos de Rusia de culpar, sin pruebas, a Ucrania. Vladímir Putin afirmó que Kiev “preparó una ventana” para que los terroristas cruzaran la frontera de Rusia a Ucrania. Kiev ha negado tajantemente cualquier relación con el atentado y ha dicho que cree que Moscú está preparando un pretexto para intensificar el conflicto.

Estados Unidos ha informado de que recibió información de inteligencia de que el grupo terrorista actuó solo. “El Estado Islámico es el único responsable de este ataque. No hubo participación ucraniana en absoluto”, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson.

“A principios de este mes, el Gobierno de Estados Unidos disponía de información sobre un atentado terrorista planeado en Moscú –que podría tener como objetivo grandes concentraciones, incluidos conciertos–, lo que llevó al Departamento de Estado a emitir un aviso público a los estadounidenses en Rusia. El Gobierno de EEUU también compartió esta información con las autoridades rusas de acuerdo con su tradicional política de ”deber de advertir“, afirmó Watson en X.

María Zajárova, la portavoz de Exteriores, ha puesto ahora en duda las afirmaciones de EEUU de que el Estado Islámico está detrás del ataque. “Atención: una pregunta a la Casa Blanca: ¿Están seguros de que es el Estado Islámico? ¿Podrían pensárselo de nuevo?”, dice en un artículo

Las autoridades rusas y los medios de comunicación estatales han ignorado en gran medida la reivindicación del Estado Islámico de estar detrás de los ataques. Meduza, medio independiente en lengua rusa, ha informado de que los medios de comunicación rusos financiados por el Estado y progubernamentales recibieron instrucciones de la administración Putin para hacer hincapié en los posibles “rastros” de la participación ucraniana en el ataque, según dos empleados de los medios de comunicación estatales.

El Kremlin ha asegurado que no hay una “hipótesis definida” sobre la autoría de atentado. “La investigación continúa, de momento no se ha hecho pública ninguna hipótesis definida”, ha dicho el portavoz Dmitri Peskov. El portavoz del Kremlin ha contestado así a la pregunta de por qué en las declaraciones oficiales de Putin y otros altos funcionarios rusos sobre el brutal ataque terrorista no se menciona al Estado Islámico. “Se habló solo de datos preliminares, aún no ha habido hipótesis”, ha explicado. “Hay que esperar la información de los cuerpos de seguridad”.