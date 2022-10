Los futbolistas de la selección australiana piden a Qatar derechos para los migrantes y el colectivo LGTB

Menos de un mes antes de comenzar el Mundial de fútbol 2022, que se disputará en Qatar a partir del domingo 20 de noviembre, la selección australiana ha manifestado su rechazo a la vulneración de derechos humanos y medidas discriminatorias que tienen lugar en ese país contra el colectivo LGTBI y los trabajadores migrantes. Se ha convertido así en el primer equipo en publicar una declaración colectiva señalando estos aspectos antes de la competición.

“Hay valores universales que deberían definir el fútbol, como el respeto, la dignidad, la confianza y el valor”, señalan los jugadores australianos en un vídeo publicado este miércoles. “Cuando representamos a nuestra nación, aspiramos a encarnar estos valores”, añaden. “Hemos aprendido que se han hecho progresos, tanto en el papel como en la práctica”, dicen, aunque señalan que la aplicación de estas reformas “requiere mejoras y la aplicación de estas reformas sigue siendo incoherente”.

“Los trabajadores inmigrantes que han sufrido no son solo números. Igual que los inmigrantes que han dado forma a nuestro país y a nuestro fútbol, poseen el mismo coraje y determinación para construir una vida mejor”, aseguran, uniéndose así a diferentes asociaciones internacionales que también han denunciado estos hechos. “Abordar estas cuestiones no es fácil. Y no tenemos todas las respuestas”, dicen, pidiendo a su vez que se dé más recursos para los inmigrantes, “un remedio efectivo para aquellos a los que les han negado sus derechos” y la “despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo”.

“Estos son los derechos básicos que deben concederse a todos y que garantizarán un progreso continuo en Qatar. Así es como podemos garantizar un legado que vaya mucho más allá del pitido final de la Copa Mundial de la Fifa 2022”, aseveran antes de concluir el vídeo, clamando por “un fútbol del que se pueda estar realmente orgulloso”.

Hace una semana, Amnistía Internacional (AI) reiteró que las autoridades de Catar aún deben cumplir e implementar las reformas laborales para garantizar los derechos de los trabajadores inmigrantes, mientras que pidió al país y a la FIFA que establezcan un fondo de compensación para aquellos empleados que han sufrido abusos.

La ONG dijo en un comunicado que “los abusos siguen siendo frecuentes en todo el país” a pesar del paquete de reformas aplicado en Catar para mejorar las condiciones de los “cientos de miles” de trabajadores inmigrantes que han participado en la construcción de estadios e instalaciones para la Copa del Mundo.

Asimismo, reconoció que estas reformas, que incluyen entre otros un salario mínimo y el fin del sistema de tutela por parte de los empleadores, “han supuesto algunas mejoras notables para los dos millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el país”.

Sin embargo, apuntó que la falta de implementación de estas reformas “sigue socavando el impacto de estas mejoras” en los inmigrantes, puesto que “miles de personas que trabajan en todos los proyectos (del Mundial) siguen enfrentándose a problemas”.