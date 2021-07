En qué consiste la "cúpula de calor" con temperaturas históricas que golpea Canadá y EEUU

Famosa por su clima moderado, la costa noroeste de Estados Unidos en el Pacífico está viviendo una ola de calor récord. Las altas temperaturas han llevado a la gente de la región a las playas, a las piscinas y a los hoteles con aire acondicionado. En un zona donde no es común encontrar hogares con aire acondicionado, los ciudadanos buscan desesperadamente algo de alivio.

Por su parte, la cifra de fallecidos en la última semana se ha disparado un 195% en la zona canadiense afectada por la ola de calor. Las autoridades sugieren que más de 300 muertes se pueden atribuir al calor. La localidad que estableció el récord de temperaturas, al alcanzar 49,6 grados el martes, tuvo que ser evacuada.

Esto es lo que sabemos:

¿Qué está pasando?

Una ola de calor se apodera de la región. Durante el fin de semana, tanto Portland como Seattle batieron sus récords de temperatura, con 44 y 40 grados centígrados respectivamente. En Seattle hubo 38 grados durante tres días consecutivos, algo inédito para una ciudad que suele estar cubierta por nubes. El estado de Washington superó su máximo histórico para el mes de junio, con al menos una parte alcanzando los 46 grados el domingo pasado.

En muchas áreas fuera de estas grandes ciudades, las temperaturas llegaron incluso más lejos, como por ejemplo en Canby, en el noroeste del estado de Oregón, que según Nick Bond, climatólogo del estado de Washington, alcanzó los 48 grados durante el fin de semana. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las ciudades de Spokane, Wenatchee y Pullman (las tres en Washington) se batió el récord anterior de temperaturas nocturnas.

En algunas zonas la calidad del aire también se ha convertido en un tema de preocupación. El lunes, la agencia de aire limpio de Puget Sound publicó en Twitter que, debido al calor extremo, la calidad del aire en la zona de la Cordillera de las Cascadas se había vuelto "insalubre".

En la mayor parte del oeste de Canadá también regía una alerta por calor. El país alcanzó el domingo su temperatura más alta desde que hay registros, con el pueblo de Lytton llegando a los 46,1 grados.

¿Por qué está ocurriendo esto?

Según Richard Bann, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del SMN, la ola de calor ha sido provocada por dos sistemas de altas presiones: uno de las Islas Aleutianas (Alaska) y otro de la Bahía de James y la Bahía de Hudson (Canadá). "El noroeste del Pacífico quedó atrapado en una región en la que una serie de efectos de retroalimentación ha llevado a estas temperaturas muy cálidas; o mejor dicho, muy calurosas; con muy poca nubosidad y temperaturas muy altas por la noche", dice. Este tipo de fenómeno meteorológico de calor extremo se ve exacerbado por el calentamiento global.

La ola de altas temperaturas está siendo descrita como una "cúpula de calor" porque no se limita a una capa delgada de calor, sino que es un tipo de calor que se extiende en lo alto de la atmósfera y puede afectar a los patrones de presión y de viento. Según Nick Bond, "eso es especialmente importante en el evento actual del noroeste del Pacífico porque básicamente ha servido para cerrar el flujo de aire marino frío desde el Pacífico hacia el continente".

¿Es muy atípico lo que está ocurriendo?

Este tipo de fenómenos meteorológicos no ocurre a menudo, según Bond, sino con una frecuencia que oscila entre los 10 y los 30 años. "Me sorprende que puedan ser así de altas y durante tantos días consecutivos las temperaturas que estamos observando aquí en el noroeste del Pacífico, especialmente en la zona oeste de las Cascadas, tan cercanas al océano", dice. "Habría estado dispuesto a predecir algo así, pero para mediados de este siglo y en la última parte del siglo".

¿Por qué es tan preocupante?

Aunque está claro que no son las más altas del país, estas temperaturas están siendo especialmente complicadas para la región. La gente de la zona no está acostumbrada y no se han adaptado a estos calores, dice Bond. "No hemos aprendido a lidiar con estas situaciones en que hace mucho calor aquí como sí lo han hecho en otras partes del país".

Bond pone de ejemplo a una colega con un apartamento en Seattle que llegó a los 38ºC. Cuando buscó un hotel con aire acondicionado, descubrió que en la mayoría de los hoteles de Seattle y alrededores no quedaban habitaciones y que los que aún tenían, cobraban cientos de dólares por una noche.

¿Cuánto tiempo durará?

Según Bond, para algunas partes de la región el alivio está en camino, entre ellas las ciudades de Seattle y de Portland. Pero es probable que durante dos semanas sigan con temperaturas más altas de lo normal. Ese tipo de calor prolongado podría ser peligroso por los incendios forestales y extremadamente perjudicial para la agricultura.

Richard Bann cree que seguirá haciendo calor en zonas más alejadas de la costa, con temperaturas en torno a los 45ºC en algunas partes. Según él, en esas áreas las altas temperaturas probablemente se mantengan durante la semana.

¿Cómo se las están arreglando?

En toda la región, los residentes están buscando alivio en centros de refrigeración, playas, piscinas y hoteles.

La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, anunció el domingo que se abriría como centro de refrigeración el Amazon Meeting Center, con capacidad para unas 1.000 personas. El Ayuntamiento también hizo mención del uso récord que hubo el sábado de "las bibliotecas y las actividades acuáticas por parte de residentes y familias".

El condado de Multnomah, que incluye a Portland, ha abierto bibliotecas como centros de refrigeración, así como el Centro de Convenciones de Oregón y el Refugio Arbor Lodge.

Algunos habitantes de estas regiones han empezado a publicar anuncios en los grupos barriales de las redes sociales buscando desesperadamente aparatos de aire acondicionado, ventiladores o simplemente ideas para mantenerse frescos.

Traducido por Francisco de Zárate