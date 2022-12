Qué ha hecho hasta ahora la comisión que investiga el asalto al Capitolio y qué queda por hacer

La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encargada de investigar el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio celebra este lunes su última audiencia pública. Se espera que decida si remite el caso contra el ex presidente Donald Trump y sus aliados para que haya cargos penales del Departamento de Justicia.

La cita, que se produce justo antes de la publicación del informe de la comisión, marca el final de un panel que ha liderado la investigación sobre los disturbios desde el día de enero en el que más de 2.000 alborotadores irrumpieron en el edificio del Capitolio de Estados Unidos.

A continuación, una explicación de qué es la comisión y qué trabajo ha realizado.

¿Cómo se creó la comisión?

En los días y meses posteriores a los disturbios en el Capitolio, los miembros del Congreso empezaron a pedir la creación de una comisión para investigar el ataque y cómo los seguidores de Trump fueron capaces de irrumpir en uno de los edificios gubernamentales más importantes del país. Pero, desde el principio, los demócratas y los republicanos no lograron ponerse de acuerdo en cómo debería ser la investigación.

En febrero de 2021, los líderes de la comisión de seguridad nacional de la Cámara de Representantes intentaron convocar una comisión de las dos cámaras del Congreso como la que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero las disputas entre demócratas y republicanos sobre su composición y enfoque frustraron las negociaciones. Finalmente, los republicanos del Senado bloquearon la comisión.

Los demócratas pasaron a establecer una comisión investigadora especial y, en junio de 2021, los demócratas de la Cámara de Representantes votaron por 220 a 190 a favor de establecer la comisión especial para investigar el ataque del 6 de enero.

¿Quiénes forman la comisión?

Dos legisladores republicanos, Liz Cheney, de Wyoming, y Adam Kinzinger, de Illinois, se unieron a los demócratas para votar a favor de la creación de la comisión especial. Ambos se convirtieron en miembros del panel, acompañados por siete demócratas: Bennie Thompson de Mississippi, Zoe Lofgren de California, Adam Schiff de California, Pete Aguilar de California, Stephanie Murphy de Florida, Jamie Raskin de Maryland y Elaine Luria de Virginia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, eligió a Thompson como presidente de la comisión y a Cheney como vicepresidenta.

¿Cómo ha sido la investigación?

Los miembros de la comisión y el personal han hecho más de 1.000 entrevistas a testigos y han revisado más de un millón de documentos y cientos de horas de vídeo. En esta labor, han conseguido una gran cantidad de registros de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos mediante citaciones y también han tenido acceso a los registros de la Casa Blanca de los Archivos Nacionales.

¿Qué se ha investigado?

La comisión reunió a cinco equipos para investigar diferentes áreas temáticas y asignó a cada equipo un color, como informó anteriormente The Guardian. Los temas han abarcado desde los intentos de Trump y sus asociados para presionar a funcionarios federales, estatales y locales para anular las elecciones hasta los fallos de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia. También han investigado los grupos extremistas domésticos como QAnon y la desinformación en Internet, los líderes que planearon la manifestación del 6 de enero, el movimiento “Stop the Steal” (“detened el robo”) y el dinero detrás de los intentos para anular las elecciones.

¿Cuántas audiencias públicas ha habido?

La comisión celebró una audiencia pública en julio de 2021 sobre la experiencia de las fuerzas de seguridad el 6 de enero y luego nueve audiencias públicas de junio a octubre de este año. La última audiencia está programada para este lunes, cuando se espera que la comisión recomiende la referencia penal del caso y prepare su informe final para su publicación completa este miércoles.

¿Quiénes han testificado?

La comisión ha entrevistado a más de 1.000 testigos, muchos de los cuales son aliados cercanos de Trump, funcionarios del Departamento de Justicia o republicanos que sirvieron a nivel local o estatal. Entre los entrevistados están miembros de la familia de Trump, incluyendo su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, el ex fiscal general Bill Barr, el jefe de campaña Bill Stepien y Greg Jacob, que fue abogado del ex vicepresidente Mike Pence.

Cassidy Hutchinson, ex ayudante de la Casa Blanca, proporcionó un testimonio emotivo durante una audiencia televisada sobre el alarmante comportamiento de Trump durante los disturbios, y cómo los funcionarios de la Casa Blanca sabían que los asistentes estarían armados y planeaban la violencia.

Los oficiales de la policía del Capitolio de Estados Unidos también testificaron, incluyendo a Carolina Edwards, la primera oficial herida en los disturbios y quien describió la escena en el Capitolio como una “zona de guerra absoluta”.

La ex funcionaria electoral del condado de Fulton, Georgia, Wandrea “Shaye” Moss testificó sobre el acoso al que se vio sometida ella y su familia por parte de los seguidores de Trump a raíz de las elecciones de 2020. En cambio, Trump no está en la lista de testigos pese a que la comisión lo citó para declarar en octubre. Trump se ha negado a cooperar y ha demandado a la comisión para bloquear la citación.

¿Qué ha pasado con los aliados de Trump que se negaron a declarar?

La comisión ha remitido a cuatro aliados de Trump al Departamento de Justicia por negarse a cooperar. Dos de ellos, Steve Bannon y Peter Navarro, han sido acusados penalmente. Bannon fue condenado a cuatro meses de prisión en octubre, pero actualmente está en libertad mientras apela su pena. El Departamento de Justicia decidió no acusar al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, ni al ex subjefe de gabinete, Dan Scavino. Antes de que Meadows dejara de cooperar, proporcionó a la comisión miles de correos electrónicos y mensajes de texto que implicaban a prominentes republicanos en el intento por anular los resultados de las elecciones.

¿Qué habrá en el informe final?

Aunque el contenido exacto del informe final aún es desconocido y puede cambiar, se espera que sea de ocho capítulos e incluya información inédita. También se espera que la comisión publique más tarde las transcripciones de muchas de sus entrevistas con testigos.

Traducción de Lara Lema