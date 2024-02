El presidente de la comisión de Inteligencia del Congreso de EEUU afirma que hay una amenaza “urgente” para la seguridad nacional

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, ha dicho este miércoles que tenía información sobre una grave amenaza para la seguridad nacional, e instó a la Administración de Joe Biden, su rival político, a desclasificar la información para que Estados Unidos y sus aliados puedan evaluar cómo responder.

Mike Turner, republicano de Ohio, no dio detalles sobre la naturaleza de la amenaza. La Casa Blanca tampoco quiso dar detalles.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también republicano, dijo a su vez que no había necesidad de alarmarse, y que no podía revelar la información clasificada. “Sólo queremos asegurar a todo el mundo que hay manos firmes al volante. Estamos trabajando en ello y no hay necesidad de alarmarse”, declaró a los periodistas en el Capitolio.

Este miércoles, Turner envió un correo electrónico a los miembros del Congreso en el que decía que su comisión había “identificado un asunto urgente en relación con una capacidad militar extranjera desestabilizadora” que debía ser conocido por todos los responsables políticos del Congreso. Les animaba a acudir a un Scif (sensitive compartmented information facility), una zona segura, para revisar la información. Tampoco dio más detalles.

El anuncio de Turner pareció coger desprevenida a la administración Biden.

El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo a los periodistas en la Casa Blanca que ya tenía previsto informar a Turner y a otros altos dirigentes del Congreso el jueves. Sullivan no reveló el tema ni proporcionó ningún otro detalle relacionado con la declaración de Turner.

Durante una rueda de prensa, Sullivan afirmó que esta semana había conversado personalmente con líderes de ambos partidos implicados en temas de seguridad, incluido Turner, y que le sorprendió “un poco” que el legislador hiciera esos comentarios este miércoles.

Sullivan tiene previsto reunirse mañana, jueves, con lo que se conoce como la “banda de los ocho”, que incluye a los líderes de cada uno de los dos partidos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, así como a los presidentes y los miembros de la oposición de ambos comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes.

No quiso decir si la reunión estaba relacionada con la advertencia de Turner. “Les dejo a ustedes que establezcan las conexiones que quieran”, dijo a los periodistas.

Johnson dijo que envió una carta el mes pasado a la Casa Blanca solicitando una reunión con el presidente para discutir “el grave asunto de seguridad nacional que está clasificado”. Dijo que la reunión de Sullivan respondía a su petición.

La cadena ABC apuntó que, según dos fuentes conocedoras de la situación, esa amenaza está relacionada con la intención de Moscú de poner armas nucleares en el espacio, no para lanzarlas contra la Tierra, sino de cara a su eventual uso contra satélites.

La cadena CNN coincidió con ABC en que la amenaza está vinculada con Rusia.

Desde el Senado se instó a la cautela, en palabras del presidente del Comité Selecto de Inteligencia de esa cámara, el demócrata Mark Warner, y de su vicepresidente, el republicano Marco Rubio.

“El Comité de Inteligencia del Senado tiene la información en cuestión y ha estado siguiendo rigurosamente este asunto desde el principio. Seguimos tomando este asunto en serio y estamos discutiendo una respuesta adecuada con la administración”, dijeron en una declaración conjunta.

Mientras tanto, según añadieron, hay que “ser cautelosos a la hora de revelar fuentes y métodos que pueden ser clave para preservar las opciones para acciones por parte de EEUU”.