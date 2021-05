Reino Unido pone en duda el fin de las restricciones en Inglaterra ante una posible tercera ola

El 21 de junio como fecha objetivo para eliminar las restricciones por el coronavirus que aún siguen en vigor en Inglaterra está cada vez más en cuestión después de que un alto asesor del gobierno dijera que el país está entrando en la fase inicial de una tercera ola.

En el programa Today de la emisora BBC Radio 4, el profesor Ravi Gupta ha dicho que se ha registrado un "crecimiento exponencial" de casos nuevos con la variante detectada en India, presente en tres cuartas partes de la población infectada. Preguntado si había comenzado la tercera oleada, Gupta ha respondido: "Sí".

"Por supuesto, en este momento el número de casos es relativamente bajo, todas las oleadas comienzan con un número bajo de casos haciendo ruido de fondo y luego se vuelven explosivas, así que la clave aquí es que estamos viendo los primeros indicios de una nueva ola", ha dicho Gupta, que forma parte del Grupo Asesor sobre Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (NERVTAG, por sus siglas en inglés).

"Lo más probable es que a esta ola le lleve más tiempo emerger que a las anteriores dado que tenemos niveles de población vacunada bastante altos, por lo que durante algún tiempo podría haber una falsa sensación de seguridad y eso es lo que nos preocupa", ha añadido.

En el mismo programa le han preguntado al ministro de Medio Ambiente, George Eustice, si habría reapertura el 21 de junio. Su respuesta ha sido que el Gobierno "no podía descartar nada". "Las tasas [de contagio] están volviendo a subir levemente, pero desde una base baja, y probablemente era esperable dado que hay un número significativo de personas más jóvenes que ahora están saliendo a la calle y mezclándose sin haberse vacunado, supongo que era de esperar", ha dicho. "Pero antes de tomar decisiones sobre lo que podemos hacer, lo apropiado es esperar un par de semanas para evaluar esos datos".

A Eustice también la han preguntado si las empresas debían prepararse para un retraso en el levantamiento de las restricciones. "He dicho una y otra vez, igual que [el ministro de Sanidad] Matt Hancock y que el primer ministro, que no podemos descartar nada porque sabemos que esta ha sido una pandemia difícil, una situación cambiante", ha respondido. "Tendremos que hacer ese juicio un par de semanas antes [del 21 de junio]; hasta entonces no conoceremos el impacto total de las últimas flexibilizaciones del 17 de mayo. Soy consciente de que todos quieren saber qué va a pasar, pero no podremos tomar esa decisión hasta que veamos el impacto de las flexibilizaciones que acabamos de hacer".

Según el profesor Adam Finn, del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización, las autoridades deben tener una imagen clara de la pandemia antes de levantar ninguna restricción. Ha dicho que aunque el programa de vacunación "nos dará en última instancia... protección" contra la variante del coronavirus detectada originalmente en la India, antes de pasar a la próxima fase de reapertura habrá que evaluar los indicadores clave de la enfermedad en el país.

"Considero desacertado que todo el mundo tenga esa fecha en la cabeza, porque en verdad lo que tenemos que hacer es entender cómo van las cosas y adaptarnos en consecuencia", ha dicho al programa Good Morning Britain, de la cadena ITV. "Donde nos equivocamos en otras ocasiones fue en dejarlo hasta que era demasiado tarde, retrasar la toma de decisiones, tomarlas tarde y luego terminar con grandes olas de contagios".

"Esta vez deberíamos ser más prudentes, esperar a ver qué pasa y dejar a todo el mundo libre, por decirlo así, una vez que sepamos con seguridad que no es peligroso y que podemos hacerlo sin tener otra ronda de confinamientos", ha dicho.

Las últimas advertencias llegan después de que este domingo Nadhim Zahawi, subsecretario responsable del programa de vacunación contra la COVID-19, se negara a desmentir que restricciones como el uso de mascarillas y el trabajo desde casa podrían seguir vigentes para reducir la propagación del virus.

