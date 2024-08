Un tribunal alemán condena a una manifestante propalestina por la consigna “desde el río hasta el mar”

Un tribunal de Berlín ha condenado este martes a una manifestante que participó en una protesta propalestina al pago de una multa de 600 euros por utilizar la consigna 'From the river to the sea, Palestina will be free' (“Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”).

El Tribunal del distrito de Tiergarten ha tenido en cuenta en su sentencia que la protesta, que ocurrió el 11 de octubre del año pasado, se produjo poco después de los ataques del grupo islamista palestino Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, en los que murieron casi 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas. “En este contexto concreto, la frase sólo puede ser entendida como una negación del derecho a la existencia de Israel y una defensa del ataque”, ha justificado la jueza que presidía el tribunal, según un comunicado.

La condenada, de 22 años, ha sido hallada culpable del delito de expresar su aprobación respecto a actos criminales, por lo que deberá pagar una multa diaria de 15 euros durante 60 días, en lo que, según los medios locales, es la primera sentencia en Alemania que castiga el uso de la citada consigna.

La prohibición de protestas contra la ofensiva israelí contra Gaza y la detención de manifestantes por el uso de ciertas consignas propalestinas ha sido objeto de gran controversia en Alemania.

El otoño pasado, el Ministerio del Interior alemán instó a la policía a perseguir penalmente el uso de la consigna 'From the river to the sea' o variantes similares, por considerarlo un símbolo de Hamás y, por tanto, de una organización terrorista.

La frase “desde el río hasta el mar” se refiere al territorio que va desde el río Jordán al mar Mediterráneo, esto es, la llamada Palestina histórica, donde Israel fundó su Estado en 1948. El empleo e interpretación de esta expresión son muy distintas, dependiendo del contexto y de las partes: los palestinos y propalestinos la utilizan para reivindicar la tierra que habitaba el pueblo palestino; los israelíes o proisraelíes consideran que conlleva el rechazo a la existencia del Estado judío en ese lugar y un llamamiento implícito a su expulsión; y los sionistas la emplean para reivindicar la misma área, que aspiran a dominar por completo en algún momento.