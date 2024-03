La UE introduce más limitaciones a la libre circulación de los productos ucranianos en plenas protestas agrarias

La ira del campo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los dirigentes de la UE a las puertas de las elecciones del próximo mes de junio y los numerosos procesos electorales previstos en varios estados miembros. La presión en las calles se ha trasladado a los despachos y la Comisión Europea y los 27 idean fórmulas para aliviar al sector primario y, así, aplacar los ánimos. A las medidas anunciadas, como la flexibilidad de políticas relacionadas con la PAC, se suma ahora una mayor restricción a la que fue la medida estrella para ayudar a Ucrania: el levantamiento de los aranceles para que los productos agrícolas de ese país participaran del mercado único europeo.

Tras dos años de guerra, una de las quejas de los agricultores del este fue precisamente la competitividad que suponían los productos ucranianos para ellos porque se quedaban en sus mercados a un precio más bajo. Y los gobiernos elevaron la presión sobre la UE estableciendo una prohibición unilateral de la entrada en su territorio. A partir de ahí, Bruselas ha ido flexibilizando las condiciones para no perjudicar al sector primario comunitario. Ahora el acuerdo alcanzado por el Consejo de la UE -en el que están representados los estados miembros- y la Eurocámara, que tendrá que ser ratificado por ambas instituciones, incluyte nuevas salvaguardas.

“Insuficiente” para Francia

La Comisión Europea tendrá la potestad para revisar la situación e imponer restricciones al levantamiento de los aranceles si se dan determinadas condiciones. Además, los productos sujetos a esa posibilidad se amplían respecto a la situación actual, incluyendo las importaciones de aves de corral, huevos, azúcar, avena, maíz, sémola y miel. La idea es que, en esos casos, se reactiven los aranceles si se superan la media aritmética de las cantidades importadas en 2022 y 2023. Además, se reducen el plazo para que esa salvaguarda se active: pasará de 21 a 14 días.

A la presión ejercida por los países del este, como Polonia, Bulgaria, Hungría o Rumanía, se sumó recientemente Francia. Emmanuel Macron hizo un frente común con Donald Tusk. No obstante, el acuerdo finalmente alcanzado no es tan exigente como se había barajado con la posibilidad de que el umbral de referencia para las restricciones fuera 2021, es decir, antes de la guerra. Esa era la exigencia de Francia, que ya ha dejado claro que el “punto de equilibrio no es la posición de Francia”, según ha dicho el ministro de Agricultura en una entrevista en la que ha asegurado que es “insuficiente”.

A pesar de las limitaciones, en la UE sostienen que la renovación extensión de la supresión general de los aranceles “reafirma el inquebrantable apoyo político y económico” a Ucrania. “Las medidas comerciales autónomas (MCA) permitirán a Ucrania seguir generando sus propios ingresos a partir de los flujos comerciales con la UE, lo cual es importante para sostener su economía en circunstancias muy difíciles. Junto con el amplio apoyo militar, financiero y humanitario de la UE, esto ayudará a Ucrania en su recuperación a largo plazo, así como en su integración gradual en el mercado interior de la UE”, señala el Consejo de la UE en un comunicado.

No obstante, la institución también admite que se ha reforzado “la protección de los productos agrícolas sensibles” con el objetivo de minimizar “cualquier repercusión negativa en el mercado de uno o varios estados miembros, y no sólo en el mercado de la UE en su conjunto, como ocurre ahora”.