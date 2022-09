Última hora sobre la invasión rusa de Ucrania, en directo

08:50 h

El grupo de expertos de EEUU The Institute for the Study of War ha informado de que Ucrania ha recuperado ya 400 kilómetros cuadrados de territorio en el este de Járkov, según informa The Guardian. En la última evaluación que han llevado a cabo sobre el terreno, los expertos aseguran que las fuerzas ucranianas están tratando de “explotar la reasignación de fuerzas rusas” al sur para “llevar a cabo una contraofensiva altamente efectiva” al noroeste de la ciudad de Izium.

Asimismo, el grupo asegura que Rusia se ha visto obligada a reenfocar sus fuerzas al sur por las operaciones que está llevando a cabo Ucrania en Jersón.

Fuente: The Guardian.