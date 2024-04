Más de 600 resoluciones firmadas en tres meses para obligar a os bomberos de La Rioja a trabajar en su tiempo de descanso

Los Bomberos de La Rioja continúan en pie de guerra y lejos de acercar posturas con el Gobierno de La Rioja, la situación poco a poco se va enquistando más. Hasta el punto que han solicitado el cese inmediato del gerente del servicio, David Sáinz, por “su incapacidad para gestionar el Consorcio durante estos 8 meses”. De esta forma, la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección de La Rioja (CEIS-Rioja) respaldan la petición de cese con una serie de motivos.

El pasado 12 de abril, recuerdan, la Justicia obligó al Gobierno de La Rioja y al gerente del CEIS, David Sáinz, a retirar el calendario impuesto a los bomberos, aceptándose así las medidas cautelares solicitadas por UGT que pedían la aplicación de un calendario anual con jornadas de 24 horas, así como la recuperación del calendario negociado la pasada legislatura.Y además insisten en la incapacidad de gestión del gerente que “ha demostrado una alarmante falta de capacidad para gestionar eficazmente el CEIS Rioja. Su insolvencia se ha traducido en una serie de decisiones erróneas que han afectado tanto a bomberos, como al servicio en su conjunto”.

Se incumple el acuerdo que obliga a respetar las 8 horas de inactividad

Por ejemplo, relatan, “en estos primeros 3 meses del año, Sáinz ha firmado más de 600 resoluciones que obligan a los bomberos a trabajar en su tiempo de descanso, incumpliendo el acuerdo firmado que le obliga a respetar las 8 horas de inactividad laboral de los profesionales del Consorcio, sin contar el desplazamiento desde el parque hasta la vivienda del bombero o la bombera”.

Por ello, tras la denuncia de la plantilla, se ha solicitado a Inspección de Trabajo y Seguridad Social una evaluación de riesgos psicosociales que examine los constantes cambios de calendario y la cantidad desmesurada de horas extra que sufren los bomberos del CEIS Rioja.

Pero además, la plantilla denuncia que “en el último simulacro de incendio forestal que se realizó en Rioja Alavesa, Sáinz no pidió que los bomberos se sumaran a este plan de formación como personal interviniente, pese a que los profesionales de extinción de incendios del CEIS Rioja tienen competencias para ello”.

Otro de los motivos por los que los bomberos del CEIS Rioja piden la dimisión “inmediata del gerente” es por incumplir el convenio. “A pesar de que el convenio fue firmado en la pasada legislatura, el gerente ha rechazado su cumplimiento. No existe capacidad para dedicar más efectivos a emergencias por falta de personal, y no cumple con un acuerdo que permitiría cubrir el servicio sin la realización de horas extras estructurales”. Y además, “se está obligando a doblar turnos y empalmar noches con mañanas, por lo que no se estaría cumpliendo con la ley de Prevención de Riesgos laborales en un servicio clave para la Comunidad”.

Todo esto, “refleja la falta de liderazgo y coordinación por parte del gerente, David Sainz, que pone de manifiesto su falta de capacidad para liderar el Consorcio en momentos críticos por lo que la plantilla reclama una gestión más competente y comprometida con las necesidades de los trabajadores y de la ciudadanía”.

Razones por las que los bomberos de La Rioja piden al Gobierno de La Rioja el “cese inmediato del David Sáinz porque la seguridad de nuestros ciudadanos y la eficacia del CEIS Rioja están en juego, y es urgente un cambio de rumbo para garantizar un liderazgo competente y comprometido, que facilite la operatividad del servicio”.