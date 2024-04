El Gobierno de La Rioja abre un expediente sancionador por arrasar la parcela de 4.000 metros próxima al escenario del Holika en Calahorra

El Gobierno de La Rioja ha abierto un expediente sancionador al responsable de arrasar una parcela de 4.000 metros cuadrados y talar más de 200 árboles en un parcela próxima al escenario del Festival Holika de Calahorra. El pasado 18 de abril, desde el Ejecutivo regional aseguraban a Rioja2 que se estaba solicitando información a las partes, este sábado 20, esa solicitud de información se ha convertido en la apertura de un expediente sancionador. Es la única novedad sobre esta irregularidad ambiental sobre la que todavía hay demasiadas incertidumbres.

Y es que este expediente sancionador, reiteran desde el Ejecutivo regional, “no se sabe contra quién” se impondrá porque ninguna de las administraciones consultadas por este medio conoce la autoría de los hechos. De momento, el Gobierno regional ha solicitado información a la empresa de áridos sobre quién o quiénes les contrataron para rellenar la parcela arrasada y aumentar su cuota con respecto al río “con más de 50 camiones de materiales áridos”, apuntaba Ecologistas en Acción. Se desconoce contra quién irá este expediente sancionador y también se desconoce la cuantía de dicha sanción. “Una vez realizado el informe se fijará una propuesta de sanción que podría ser leve, grave o muy grave”, apunan desde el Gobierno regional. Se desconoce la sanción correspondiente a arrasar 4.000 metros cuadrados y talar más de 200 árboles en un soto natural de ribera en Calahorra para “duplicar el escenario del festival de música de Calahorra”.

Tres administraciones implicadas a las que nadie ha solicitado autorización

Tal y como ha podido confirmar Rioja2 ninguna de las tres administraciones implicadas, Gobierno de La Rioja, Confederación Hidrográfica del Ebro y Ayuntamiento de Calahorra, han recibido solicitud alguna para talar más de 200 árboles y arrasar la parcela de 4.000 metros cuadrados.

La parcela arrasada se encuentra en una zona de Dominio Público Hidráulico y por tanto cualquier actuación de limpieza o corta de vegetación requiere una autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro que no tiene la intervención de Calahorra. Y este organismo confirmó a este medio el pasado 18 de abril que nadie había solicitado autorización alguna para acometer estas obras. “El personal de la CHE está investigando y estudiando las posibles acciones a tomar porque esta inacción de no pedir informe favorable, como tendría que haber hecho, puede tener como consecuencia que se abra un expediente sancionador que, por el momento, todavía no se ha abierto”.

Asimismo, esta actuación sobre la que el Gobierno de La Rioja ha abierto ahora un expediente sancionador, tiene otro agravante tal y como advertían desde Ecologistas en Acción. Y es que “el bosque natural de ribera destruido se encuentra dentro de los límites del hábitat prioritario para el visón europeo delimitados por el Gobierno de La Rioja dentro del plan de conservación y recuperación de este mamífero, el más amenazado de Europa y que se encuentra en peligro crítico de extinción”. Animal, dice la asociación ecologistas, del que sólo hay 142 ejemplares de los que una treintena habitan en las riberas riojanas por lo que “eliminar vegetación natural de ribera sin autorización en el ámbito de dicho plan de conservación está totalmente prohibido”.