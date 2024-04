La CHE confirma que nadie pidió autorización para arrasar la parcela de 4.000 metros próxima al escenario del Holika en Calahorra

Continúan los interrogantes en torno a la tala de 200 árboles en Calahorra en una parcela de 4.000 metros cuadrados que ha sido arrasada, para, tal y como aseguró Ecologistas en Acción “duplicar el espacio del escenario del festival de música Holika”. Y es que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha confirmado este jueves a Rioja2 que tampoco a ellos les consta solicitud alguna para acometer tal irregularidad ambiental, como tampoco les consta al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Calahorra.

La parcela arrasada se encuentra en una zona de Dominio Público Hidráulico y por tanto cualquier actuación de limpieza o corta de vegetación requiere una autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro que no tiene la intervención de Calahorra. Ahora la CHE podría abrir un expediente sancionador, aunque esta apertura todavía no se ha producido. En estos momentos, “el personal de la CHE está investigando y estudiando las posibles acciones a tomar porque esta inacción de no pedir informe favorable, como tendría que haber hecho, puede tener como consecuencia que se abra un expediente sancionador que, por el momento, todavía no se ha abierto”.

Así están las cosas nueve días después de que Ecologistas en Acción denunciara públicamente esta actuación. También el Ejecutivo regional está elaborando un informe “y recabando información de todas las partes. Una vez realizado dicho informe se levantará acta y se determinará si hay sanción o no”. Pero, sanción ¿contra quién? Porque, hasta el momento, todas las administraciones consultadas por este medio desconocen quién o quiénes están detrás de esta irresponsabilidad ambiental. Esta es al menos la versión oficial ya que el Gobierno regional sí sabe quién ha acometido las obras y de hecho ha solicitado a la empresa de áridos información sobre quién o quiénes les contrataron para rellenar la parcela arrasada y aumentar su cuota con respecto al río “con más de 50 camiones de materiales áridos” calculaba Ecologistas en Acción.

En las últimas horas, una pintada llamaba la atención sobre esta irregularidad ambiental. 'SOS Sotos' y una calavera. Una denuncia anónima junto al río Cidacos en Calahorra con la que se pretende denunciar esta actuación sobre la que, de momento, hay demasiadas incertidumbres.