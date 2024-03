Los locales comerciales se convierten en viviendas en Logroño: 19 solicitudes el año pasado, 14 para uso turístico

Los viviendas de uso turístico están comenzando a abrirse paso en los locales comerciales bajo los edificios residenciales. Este fenómeno ha aumentado de forma exponencial en el último año y Logroño no es ajeno a ello. En 2023, en Logroño se registraron 9 expedientes de locales para su reconversión en 19 viviendas, expedientes que por el momento no se han resuelto, según datos del Ayuntamiento de Logroño.

El aumento de estas reconversiones de uso se ha disparado este año. Frente a las 19 viviendas que esperan crearse, en 2022 dos locales se convirtieron en dos viviendas y en 2021, solo se aceptó el cambio de uso de una de las dos solicitudes registradas. Los tres casos de los años anteriores se convirtieron en viviendas de uso habitual.

Sin embargo, de las posible reconversión de locales en 19 viviendas, 14 lo han hecho para convertirse en alojamientos de uso turístico, aunque es la conversión en vivienda es la que depende del Ayuntamiento de Logroño y la adopción del uso turístico posterior la tiene que conceder el Gobierno de La Rioja. Los locales se convierten en una alternativa ante el aumento de los pisos turísticos en Logroño, ya que actualmente la ciudad cuenta con una normativa específica que limita estos alojamientos a las plantas baja, entreplanta y primera de los edificios residenciales de vivienda colectiva. Esta modificación del Plan General Municipal permitiría que se establezcan como cuerpo constructivo independiente, es decir, en un edificio completo de alojamientos turísticos, una modalidad que también se está extendiendo, especialmente en el casco antiguo.

El Ayuntamiento de Logroño prefiere no dar detalles de en qué zonas se localizan los 9 expedientes de reconversión de uso, ya que son solicitudes personas todavía sin resolver.

Sí explican las condiciones necesarias para que un local pueda convertirse en una vivienda, que es fundamentalmente que se disponga de una cédula de habitabilidad, similar a una vivienda particular. No existen condiciones generales de superficie mínima, por ejemplo, como ocurre en otras ciudades, sino que se requiere un informe técnico que avale la transformación, para el que se analiza cada caso de forma particular, atendiendo especialmente a los factores de habitabilidad, accesibilidad y seguridad.