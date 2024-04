“No todo vale en democracia”: el PSOE de La Rioja “respalda y apoya” la decisión de Pedro Sánchez

¿Está la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España en el aire? A través de una “carta a la ciudadanía” difundida en X, el presidente del Gobierno central ha explicado lo que ha calificado de “operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa”. En la misma publicación, Sánchez explica que “un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en negocios”. Una estrategia de “acoso y derribo” que dice lleva “meses perpetrándose” y de la que también ha responsabilizado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y de VOX, Santiago Abascal.

Una situación que ante la que Sánchez dice necesitar “parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura de la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero”.

El PSOE riojano cierra filas: “total apoyo y respaldo”

Y la respuesta de los socialistas riojanos no se ha hecho esperar, “total apoyo y respaldo”. Y es que la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de La Rioja asevera que “en política no se pueden cruzar determinadas líneas rojas y el debate público no puede ser un lodazal de bulos y mentiras”. Y además recuerdan que “la derecha realizó ataques furibundos a los presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y lo ha vuelto a hacer, con más ferocidad si cabe, con Pedro Sánchez. No todo vale en democracia”.

Muestras de apoyo que también se han hecho públicas a través de X de la secretaria general de los socialistas riojanos, Concha Andreu, y del alcalde de Arnedo y portavoz del grupo parlamentario del PSOE en La Rioja, Javier García.

El socialismo riojano en general ha cerrado filas en torno al presidente con diferentes mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Así lo han expresado los diputados nacionales Elisa Garrido y Raúl Díaz que han señalado directamente a a la derecha:

Los populares riojanos por su parte han retiuteado la publicación del PP nacional en la que exigen, a través de su portavoz Cuca Gamarra, que Pedro Sánchez aparezca “ya para para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su Gobierno y a su pareja. Su problema no sólo es político, es judicial y protagoniza un episodio que mancha la imagen internacional de nuestro país”.