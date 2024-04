El PSOE insiste: “Hasta el momento el Gobierno regional no ha hecho ninguna gestión en condiciones para frenar la línea Tauste Júniz”

PP y PSOE vuelven a enzarzarse con la línea de alta tensión Tauste Júndiz. Y es que este lunes el diputado regional, Jesús María García, ha recordado que desde el mismo día en que apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de construcción de una línea de transporte eléctrico entre Tauste y Júndiz impulsada por la empresa Forestaría, el Ejecutivo regional y el Partido Popular “no han hecho otra cosa que mentir, manipular y sobreactuar ante la ciudadanía”. García ha señalado que el Gobierno de Capellán “abandona su responsabilidad y realiza toda clase de artimañas espurias para intentar trasladar la sensación de que el Gobierno de España impulsa esta línea”.

El diputado Socialista ha dicho que esta línea de alta tensión “nunca será una realidad sobre el terreno gracias a que la Declaración de Impacto Ambiental condicionada que dictó el ministerio de Transición Ecológica supedita la construcción y el futuro del proyecto a que el Gobierno de La Rioja lo autorice”.

Así, Jesús María García ha asegurado que “esta línea de alta tensión solo saldrá adelante si el Ejecutivo regional se muestra favorable”. Por eso, ha añadido García, “exigimos a Noemí Manzanos y a Gonzalo Capellán que dejen de hacer demagogia y que se pongan a trabajar, porque son ellos los que tienen capacidad para que el proyecto siga adelante o se paralice de forma definitiva”.

El diputado Socialista ha denunciado “el populismo en el que está instalado el Gobierno regional, populismo que deja episodios como el de usar una respuesta oficial de la ministra de Transición Ecológica para extraer una frase suelta y sacada de contexto y hacer ver en el parlamento de La Rioja que el sentido de la carta era exactamente el contrario”. Es intolerable que la consejera Manzanos “invierta más esfuerzos en intentar engañar a la opinión pública, que en frenar el desarrollo de la línea de transporte”.

García ha recordado que “hasta el momento el Gobierno regional no ha hecho ninguna gestión en condiciones para frenar la línea”. Lo único que han aportado son “Leyes absurdas, como la que se aprobó en el parlamento para paralizar la puesta en marcha de pequeños proyectos de energía fotovoltaica, o presentar recursos igualmente absurdos en los tribunales, cuando lo único que tienen que hacer es solicitar informes técnicos a sus propias direcciones generales para tumbar el proyecto para siempre”.

Declaraciones que han obtenido respuesta a través de una nota de prensa del Partido Popular en la que insisten que “respaldan decididamente la solicitud de información al Gobierno central cursada por la consejera de Agricultura, para conocer el estado en que se encuentra la tramitación del parque eólico ‘Providentia’ y sus líneas de evacuación, incluida la de ‘Tauste-Júndiz’. Petición que también incluye una reunión urgente con la Secretaria de Estado con el fin de conocer las graves afecciones que contempla para nuestra Comunidad”.

Y es que a juicio de los populares reiteran que “el Gobierno regional no hace sino utilizar todas las herramientas a su alcance para poder planificar futuras acciones en contra de una actuación que no va a traer nada bueno ni positivo para La Rioja. Una auténtica aberración que pretende instalar 250 grandes torres eléctricas entre las localidades de Alfaro y Briñas, a través de 29 municipios”.

Además, los populares riojanos recuerdan que también se ha solicitado al Ministerio “información detallada sobre el estado del recurso de alzada interpuesto por el Gobierno de La Rioja ante la Secretaría de Estado de Energía el pasado 30 de enero, puesto que todavía no ha obtenido respuesta más de dos meses después de haber cursado dicha solicitud”. Por todo ello, censuran las declaraciones del diputado sociales “Que un diputado regional socialista haya vuelto a decir hoy que la responsabilidad de que salga adelante esta actuación es del Gobierno de La Rioja, no hace sino querer tapar un hecho incuestionable: que si el Ministerio de Transición Ecológica no hubiera dado luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental, no habría absolutamente nada de lo que preocuparse”.