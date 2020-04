Madrid recomienda reservar un horario para los paseos de mayores y mantendrá los parques cerrados

La ciudad de Madrid se prepara para el primer fin de semana de paseos y deporte individual. Dentro de las decisiones que son de su competencia, el Ayuntamiento, liderado por José Luis Martínez-Almeida, mantendrá los parques y las zonas verdes cerradas al menos hasta el 9 de mayo, cuando se agote la fase actual del estado de alarma, y recomienda reservar el tramo horario de entre las 10 y las 12 de la mañana para los mayores.

El Gobierno municipal ha lanzado esta recomendación antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez concrete las franjas horarias que organizarán las salidas para evitar aglomeraciones. "No podemos imponerlo, en su caso lo recomendaríamos para un tramo horario. Nos parecería razonable", ha explicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El objetivo, ha completado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, es que "puedan disfrutar preferentemente de las calles" en horarios "que no son de hora punta, como las 9 de la mañana, cuando la gente entra al trabajo". La recomendación, ha abundado, va dirigida al resto de sectores de edad, para que eviten en la medida de lo posible este tramo horario.

Los madrileños no podrán transitar durante sus paseos o si salen a correr los parques ni las zonas verdes en al menos una semana más, pese a que el Gobierno avala el tránsito por espacios naturales. Lo que está prohibido a escala nacional es usar las áreas recreativas con columpios. Madrid tiene 118 kilómetros cuadrados de zonas verdes como Madrid Río, la Casa de Campo o El Retiro.

El Ayuntamiento ha fijado el 9 de mayo como horizonte para replantearse de nuevo la apertura, en función de cómo se vaya reduciendo el ritmo de contagios. El alcalde ha apelado a la "prudencia", ha expresado que el objetivo es "evitar aglomeraciones" y ha llamado a "no bajar la guardia".

Pese a que el principal partido de la oposición, Más Madrid, sugirió al regidor que se replantease la apertura para proveer a la ciudad de espacios amplios, el Consistorio justifica que mantiene la medida para garantizar el control de las zonas por parte de la Policía Municipal, para que se dé "cumplimiento estricto" de las órdenes del Gobierno.

El equipo municipal ha precisado también que la apertura de las piscinas públicas no se producirá el 15 de mayo, como estaba previsto antes de la epidemia, y es posible que no se puedan usar en todo el verano. "No descartamos poder llegar a abrirlas", ha apuntado Villacís.

"Más dudas que certezas", critica Almeida

El Gobierno formado por PP y Ciudadanos ha criticado el plan de desescalada nacional, no por las medidas sino porque, a su juicio, las "explicaciones ofrecen más dudas que certezas". "En lugar de dejarlo claro dijo que habría órdenes ministeriales", se ha quejado el alcalde, que considera que la información aportada por el presidente del Gobierno el pasado martes "no induce a la confianza ni a la certeza".

"Aprovecha los sábados para dar una noticia. No dio más detalles y tampoco se los dio a los presidentes autónomicos el domingo", ha añadido Martínez-Almeida. El regidor cree que el presidente está "en el búnker de la Moncloa" y no habla a los españoles "con claridad".