Almeida aprueba rebajas fiscales que menguarán 80 millones los ingresos pese a que incumplirá con la regla de gasto

Se trata de un primer paquete de medidas, aún pendientes de ser aprobadas en Pleno, que afectarán al IBI, la plusvalía mortis causa y la tasa de basuras PP y Cs impulsan el adelgazamiento fiscal mientras se preparan para un posible ajuste presupuestario: "Hay que pensar más en las familias que en el Ayuntamiento" Las medidas no son suficientes para Vox: "No tengan cara, háganlo de verdad, no esta mentirijilla que va a ser una rebaja mínima que no va a ningún lado"