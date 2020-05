Ayuso convierte el cierre del hospital de Ifema en un mitin que no respeta las medidas de seguridad de la cuarentena

"Es el momento de no relajarnos, de ir preparándonos por si hubiera un repunte, y seguir con medidas de autoprotección”, ha dicho este viernes Isabel Díaz Ayuso en medio de una multitud durante el acto de clausura del hospital de campaña de Ifema. "Es importante no volver atrás, no podemos perdonarnos un repunte por no hacer las cosas con lógica, nuestros sanitarios no tienen que pasar por esto siempre que sea evitable", ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el cierre del hospital Ifema, que el Gobierno regional vende como la joya de la corona de su gestión frente al Covid-19, sin embargo, ha habido de todo menos distanciamiento social.

Las palabras de Ayuso sobre la "autoprotección" y "hacer las cosas con lógica" contrastan con un acto multitudinario con el que la presidenta de Madrid ha querido capitalizar políticamente el éxito del hospital de campaña levantado en pocos días entre Comunidad, Ayuntamiento de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del Ministerio de Defensa.

El acto que pretendía ser un homenaje a los sanitarios que han estado en la primera línea de batalla frente a la enfermedad, se ha convertido en un mitin político. Aunque ha tenido también sus imprevistos. Un grupo de sanitarios y trabajadores del hospital de campaña instalado en Ifema han recibido a la presidenta de la Comunidad de Madrid con gritos de "Sanidad pública", "queremos tests" o "no nos representas". La respuesta de Ayuso ante esta protesta ha sido aplaudir a los manifestantes y hacerse fotos con las pancartas.

Como informó eldiario.es, la Comunidad de Madrid no garantiza que los trabajadores contratados para hacer frente al virus vayan a seguir en la siguiente fase de la pandemia. Los contratos expiran en mayo y junio y los sindicatos recuerdan que coincidirá con las vacaciones de los sanitarios, listas de espera incrementadas y el aumento del trabajo para la atención primaria. Esta misma semana, la propia Ayuso no quiso comprometerse a renovar estos contratos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), sostiene una pancarta junto una sanitaria durante el acto de cierre del hospital de campaña del recinto ferial de Ifema este viernes. EFE

La jornada de este primero de mayo ha dejado más fotos en el recinto ferial de Madrid. Ayuso y Martínez-Almeida han posado también en un puesto de bocadillos. Los dirigentes del PP lo hacían en plena polémica por los menús escolares de Telepizza y Rodilla que reciben los niños de familias en situación de vulnerabilidad. Esta misma semana, Ayuso defendía en la Asamblea estos menús frente a las críticas de la oposición: "Que le den a un niño una pizza no creo que sea un problema", aseguró. "Ensalada mediterránea, pops de pollo, hamburguesa de pollo infantil y otro día pizza... y coca cola. Yo juraría que a la mayoría de los niños les encantan", añadió en una intervención convertida en meme en las redes sociales.

Elige tu propia aventura:



- manos a la mascarilla

- aglomeraciones

- no respetar distancia de seguridad

- mismos guantes como uso comunitario (innecesarios) que para servir comida.

- fritanga.

- gente con una mano con guante y otra sin



Y todo ello, el Día de los trabajadores pic.twitter.com/VuKxD1ZFUD — Javier Padilla (@javierpadillab) May 1, 2020

No ha habido, no obstante, ni representación ni discursos por parte del Gobierno central. "Se ha invitado a las administraciones representadas en Ifema", justifican desde el Ejecutivo regional. Ayuso anunció este jueves que invitaría a la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero desde el departamento de la presidenta aseguran ahora que ya se hizo para "el cierre de la morgue del Palacio de Hielo". Además de Ayuso, también han participado en los discursos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente de Ifema, Clemente González, y el director del hospital de campaña, Antonio Zapatero.

La oposición ha criticado que el cierre de Ifema se haya convertido en un acto multitudinario y "propagandístico". Mónica García, diputada de Más Madrid, ha lamentado que se haya "utilizado IFEMA y a los cientos de sanitarios que se han dejado la piel como herramienta de propaganda". "Lo de hoy es vergonzante. Hoy Ayuso ha reunido a 1000 personas para darse un baño de masas en pleno confinamiento”, ha censurado García en Twitter.

Este multitudinario acto en el IFEMA en pleno confinamiento lo ha promovido el Gobierno de Madrid como colofón a su campaña propagandística.

Han utilizado IFEMA y a los cientos de sanitarios que se han dejado la piel como herramienta de propaganda.

Lo de hoy es vergonzante🤦‍♀️ pic.twitter.com/bpQ03rCTom — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 1, 2020

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado "el sentido que ha tenido que haya sido tan multitudinario" y ha lamentado que no se haya invitado a todos los que colaboraron en ponerlo en marcha, en referencia al Ministerio de Defensa.

"Hoy hemos asistido al acto de clausura del hospital provisional de Ifema. Creíamos que era importante estar para reconocer el trabajo de los sanitarios, pero lo que nos hemos encontrado ha sido un acto masivo de campaña del Partido Popular. Si Ifema ha sido símbolo de la lucha contra el Covid-19 por su rigurosa seguridad y el gran trabajo de los profesionales, hoy el Gobierno de la Comunidad ha decidido saltarse todas las recomendaciones sanitarias", ha dicho Unidas Podemos en redes sociales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido que el hospital de Ifema es el "símbolo de la pandemia", y pese a que se apaga hoy porque "apenas" hay contagios, "no es momento de relajarnos sino de ir preparándonos por si hubiera un repunte".

Acompañada entre otros por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consejeros de su Gobierno, representantes de la Asamblea y de grupos políticos, Ayuso ha recalcado que Ifema ya es parte de la historia de Madrid "como el 2 de Mayo, El Escorial o la Puerta de Alcalá". "Ifema es un símbolo de vida, es un ejemplo de todo lo que los españoles somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos y cuando nos marcamos un objetivo común", ha defendido.

El hospital de campaña de Ifema de Madrid cierra sus puertas cuarenta días después de comenzar a recibir sus primeros pacientes. En total, más de 3.800 personas que se contagiaron de coronavirus.