Ayuso admite por primera vez que podría haber actuado antes frente al coronavirus

"No hay día que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado". Las palabras son de Isabel Díaz Ayuso que por primera vez ha reconocido, con la boca pequeña, que podría haber actuado antes contra la pandemia, unas responsabilidades que traslada sobre todo al Gobierno central.

"Ojalá hubiéramos hecho las cosas antes", ha dicho en una entrevista en Esradio, mientras se preguntaba qué hubiera pasado si hubiera adelantado el cierre de los colegios o si hubiera escuchado las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "y de otros países que les decían que habíamos estado muy tranquilos".

Ayuso ha hecho este reconocimiento después de que este fin de semana se haya difundido un vídeo del 26 de febrero en el que en una entrevista en Antena 3, tras conocerse el segundo caso confirmado de coronavirus en la comunidad, aseguró que "lo más peligroso" era "el miedo, más que el propio virus, que normalmente lo que deja como secuelas son síntomas menores incluso que los de una gripe". "Estamos en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo", sostuvo Ayuso: "Los protocolos están funcionando con normalidad". "Yo misma me reuní con los servicios que están coordiando este dispositivo desde finales de enero, está todo previsto".

El 24 de febrero, dos días antes de la entrevista en Antena 3 de Ayuso, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) había urgido a la comunidad internacional a "hacer todo lo posible" para preparar al mundo "para una pandemia".

Madrid tiene las competencias en Sanidad, y estas también incluyen la gestión de epidemias en la región. Una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 26 de noviembre para determinar la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, establece que una de las las funciones de la Dirección General de Salud Pública es la "vigilancia, análisis y control epidemiológico de la salud y sus determinantes", así como de "la incidencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y su distribución en los distintos grupos de población y la vigilancia epidemiológica y control de microorganismos multirresistentes".

De ahí que, en enero, cuando la crisis sanitaria por el coronavirus golpeaba con fuerza en China, el Gobierno regional crease el "comité de expertos del nuevo coronavirus de la Comunidad de Madrid", con diecisiete miembros, que se reunió hasta en tres ocasiones a finales de ese mes.

"Este virus no tiene cura, no tiene vacuna, y lo único que tiene es tiempo. Hay países que se han adelantado y otros que se han confiado, como hemos hecho nosotros", ha sostenido la regidora madrileña en una entrevista en Esradio. "Con el cierre de los colegios pudimos contener la ola y ha salvado muchas vidas, pero yo siempre pienso ¿y si hubiera sido antes? Porque es verdad que este virus lo poco que podemos hacer es tener estrategia y tiempo y conocimiento y haber escuchado las advertencias de la OMS y de otros muchos países que nos decían estáis muy tranquilos", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que "si hubiera sabido" lo que sabe del Covid-19 "efectivamente las cosas hubieran sido muy diferentes". "Hubiera empezado a hacer la estrategia al revés. La pandemia va por delante y las soluciones van a continuación porque ocurren cosas que no te podías imaginar", ha indicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha adelantado que comparecerá a petición propia en la Asamblea para explicar su gestión en la crisis sanitaria después de que se lo hayan pedido el resto de grupos de la oposición.

Ayuso ha defendido en este sentido que el virus "llevaba mucho tiempo entre nosotros" y que "el día que se sepa cuánta gente se ha contagiado", "que ha sido muchísima más de lo que podemos pensar" los ciudadanos van a estar "muy orgullosos de Madrid y de las administraciones y de sus sanitarios, porque ya han logrado milagros".