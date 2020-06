Ayuso afirma que no tolerará que se califique de "fascistas" a Vox mientras llama "amigos del odio" a Más Madrid y Podemos

Después de imponer su formato al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, sobre las reuniones con los partidos de la oposición para abordar unos posibles pactos de la reconstrucción en la región, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado que tales acuerdos los vaya a alcanzar con Más Madrid y Unidas Podemos pese a que tiene previsto reunirse con ellos este viernes. La presidenta madrileña también salía en defensa de su otro socio de Gobierno, Vox, asegurando que no permitirá que se les llame "fascistas".

"No voy a tolerar que llame usted fascista a ningún grupo de esta cámara, entre otras cosas porque todos los ciudadanos que están aquí, todos ustedes y todas las personas que estamos aquí, lo estamos porque ciudadanos libremente han acudido a las urnas y nos han elegido", ha lanzado Ayuso al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

El Pleno regional de este jueves ha estado marcado por los reproches entre la presidenta y la oposición tan solo unas horas antes de la ronda de contactos entre todos los partidos para abordar unos pactos en la región similares a los que se han puesto en marcha en el Ayuntamiento de Madrid. Unos contactos que ya comenzaron con una disputa interna entre los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos.

"¿Usted pretende que me siente en una mesa de igual a igual? No me haga reír cuando no quiere reconstruir Madrid sino aniquilar a todo aquel que no piensa como usted. Con usted hay muy poco que reconstruir, son la política del odio, de la ruptura y de la devastación", le ha espetado la dirigente del PP a Perpinyà solo un día antes de que se siente con él para abordar los pactos de la reconstrucción. La reunión de momento sigue en pie pese a las palabras de Ayuso.

Los mismos reproches se ha encontrado la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra. "Tienen un plan contra los medios, la oposición, los empresarios, los jueces. Pactan el futuro laboral de los españoles con el entorno de la ETA. Nos llevan a la miseria absoluta. ¿Me hablan de reconstrucción? En manos de Podemos la reconstrucción es imposible porque son amigos del odio y de la destrucción. Son peores que el virus”, ha dicho Ayuso en su respuesta en el parlamento regional a Serra.

"Yo, como presidenta de la Comunidad de Madrid, decido cómo tiene el Ejecutivo en coalición que reunirse con los demás. Y lo tiene que hacer un gobierno unido y desde luego no puede equiparar de la misma manera, a las personas que hablan como habla usted, es usted y su partido y su entorno el que pacta con entorno político de la ETA No, no los que estamos aquí", ha espetado Ayuso.

A la presidenta madrileña le molesta la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores en la región que han impulsado PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Para Ayuso, la oposición no se preocupa por los ancianos sino que lo que busca es "la ruptura de mi gobierno y sobre todo, lo que buscan es politizar el dolor". "Es lamentable lo que están haciendo".

Ayuso proponía entonces para "investigar la verdad" ampliar el objeto de investigación de esa comisión al 8M y cómo ha afectado a la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña le pedía un pacto después por los madrileños a Ángel Gabilondo al margen del PSOE.

Tras la tensión, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, trataba de calmar las aguas: "Creo que podemos hacer un pacto para la reconstrucción social y económica de Madrid. Señorías, día tras día nos insultamos, insultamos a los españoles, a los madrileños. Hemos creado un país donde la mitad son traidores y la otra mitad también. Hablemos”. Un guante que recogía después Aguado.