Ayuso cambia de versión y dice ahora que su mudanza al apartamento de lujo no tuvo nada que ver con su contagio

Isabel Díaz Ayuso cambia de versión. La presidenta madrileña dice ahora que la decisión de mudarse al apartamento de lujo propiedad de Kike Sarasola fue previa a su contagio y que se decidió cuando se decretó el estado de alarma, una nueva versión que sigue sin coincidir con la de Sarasola que siempre ha defendido que el trato que cerró con la presidenta regional fue previo al decreto de estado de alarma.

"Esta decisión se toma cuando se decreta el estado de alarma y mi equipo no se puede mover con libertad y con normalidad por la ciudad de Madrid y decido que se vaya a instalar allí un lugar de trabajo. Posteriormente yo me contagio que es algo que se olvida y me mudo allí", dice ahora Ayuso en contra de lo que ha venido sosteniendo en numerosas entrevistas en las que afirmó que lo había hecho tras contagiarse para no molestar a los "vecinos".

Además, la presidenta madrileña se olvida de que ella estuvo trabajando los días previos a su contagio desde la Puerta del Sol, donde montó el 'Centro de control contra el coronavirus' desde donde hizo sus apariciones televisivas hasta que dio positivo por coronavirus el 16 de marzo. De hecho, tras su positivo, la consejera de Presicencia, Eugenia Carballedo, se hizo también la prueba al haber pasado todo el fin de semana con la presidenta en ese lugar.

"En primer lugar quiero recordar que lo que hay es un intento de tapar una gestión desastrosa con un tema que no le importa absolutamente a nadie más que a su diario, lo tengo que decir con todo el respeto", ha lanzado Ayuso contra eldiario.es en una rueda de prensa junto a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para valorar la decisión del Gobierno de que Madrid permanezca en la fase cero.

"Sinceramente es una decisión que me compete a mí porque primero con este hotelero no tengo ninguna contraprestación, ni ningún tipo de interés", ha defendido la dirigente del PP.

Ayuso también ha atacado la información de este diario en referencia a los más de 400 metros cuadrados que disfruta por los dos apartahoteles que utiliza. "Si quiere saber los metros cuadrados que tiene ese hotel le invito a que lo miren en el catastro", ha criticad. Lo que la dirigente popular no dice, o no sabe, es que en el catastro que ha consultado este diario no aparecen los metros de terraza que también forman parte de los dos apartamentos.

Sobre las relaciones con Ciudadanos después de que la Consejería de Políticas Sociales publicara una adjudicación en el Portal de contratación de 565.000 a la cadena hotelera Room Mate, propiedad de sarasola, Ayuso ha asegurado que "son buenas y siguen siendo de confianza", para acto seguido afirmar que "en la Comunidad de Madrid ha sucedido un hecho gravísimo" en relación a este contrato. La presidenta madrileña ha asegurado que investigará "por qué se ha subido un contrato inexistente y que una vez unos periodistas se han hecho con él lo han descolgado, dañando la imagen de un empresario y dañando mi imagen".