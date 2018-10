Carmena indemniza con 1,4 millones a Ambasz y destinará el edificio que ocupa la Ingobernable a la biblioteca de mujeres

La Junta de Gobierno de Madrid, presidida por la alcaldesa Manuela Carmena, ha aprobado este miércoles una indemnización a la Fundación Ambasz de 1,4 millones de euros. Una cantidad con la que el Ayuntamiento compensa la extinción de mutuo acuerdo de la concesión demanial del edificio situado en Prado, 30, que cedió la exalcaldesa Ana Botella a Ambasz. El edificio está ocupado actualmente, desde hace año y medio, por el centro social autogestionado La Ingobernable.

El edificio situado en la calle Gobernador número 39, esquina con el Paseo del Prado, fue cedido por el Gobierno de Ana Botella a la Fundación Ambasz en marzo de 2013. La fundación privada y Botella acordaron una cesión por 75 años y una inversión por parte de los primeros de 10 millones de euros para la construcción de un museo de arte y arquitectura. Cuatro años después, antes de que llegara la Ingobernable, no había habido ningún avance en este espacio cultural que debía ser impulsado por el arquitecto argentino Emilio Ambasz.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, en rueda de prensa, ha especificado que el espacio se destinará a la Biblioteca de Mujeres. Este martes el Ayuntamiento anunciaba que rescatará el archivo de Marisa Mediavilla, con 30.000 volúmenes, que se encuentran actualmente en cajas en el Museo del Traje. El espacio tendrá otros usos, ha señalado la portavoz.

"En Centro faltan espacios y dotaciones para el tejido social, salas de estudio para estudiantes", ha explicado Rita Maestre. El Ayuntamiento trabaja en un plan de usos para el espacio en el que conjugar las necesidades del distrito. Maestre ha señalado que se hará de forma participativa para hacer de este punto de la ciudad "un emblema cultural de la ciudad".

El edificio de calle Gobernador es La Ingobernable desde hace año y medio, cuando un grupo de personas ocuparon el edificio que se encontraba en desuso pese a que la fundación tenía los derechos de explotación desde 2013. "Desde entonces miles de personas y cientos de colectivos y actividades se desarrollan en un lugar ya vivo", defienden desde el centro social autogestionado.

Desde la Ingobernable critican que el Gobierno de Manuela Carmena haya indemnizado con 1,4 millones de euros a Ambasz: "El Ayuntamiento no debería pagar ni un euro de dinero público en romper una cesión corrupta e interesada durante la época del PP de Botella al arquitecto y amigo de la familia Aznar, Ambasz, por 75 años".

Desde el centro social defiende la ocupación y recuerda que desde el Consistorio no se hizo nada por recuperar el edificio hasta que no saltó a los medios por la ocupación. "Nos preguntamos qué habría pasado si este edificio no hubiese sido recuperado por la ciudadanía organizada ya que no estaba en ninguna agenda política ni se había hablado en ningún Pleno", aseguran.

Asímismo hacen una llamada para el diálogo ya que, después de 18 meses de trabajo, quieren acordar en el Gobierno municipal su continuidad en el espacio. "Hemos intentando repetidamente tener un espacio de diálogo con el Ayuntamiento de Madrid, y volvemos a recordarles que el próximo martes 6 de noviembre solicitamos por la vía formal a una reunión junto a Ecologistas en Acción, la Comisión 8M y la Asamblea Feminista de Madrid para dialogar sobre el espacio", reclaman.

Este jueves 1 de noviembre vencen los 15 días desde que se tramitó la petición formal de La Ingobernable para una reunión con el Ayuntamiento. Eñ centro social no ha obtenido respuesta por el momento.