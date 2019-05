Carmena intenta aprobar 'in extremis' la Operación Chamartín a días de las elecciones

Carmena convoca a los partidos para explorar la posibilidad de aprobar la Operación Chamartín antes de las elecciones

La alcaldesa afea que la Comunidad no haya remitido en informe antes: "Parecería, no quiero decirlo, que no quieren que lo aprobemos"

La Operación Chamartín ha dividido al Gobierno municipal y se ha convertido en el motivo de que Más Madrid e IU no llegaran a un acuerdo para concurrir conjuntamente a las elecciones del 26 de mayo