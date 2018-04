Cristina Cifuentes evita a la prensa tras recibir un premio de la AVT

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reaparecido públicamente en un acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Puerta del Sol en plena crisis por el caso máster para recoger la Cruz de la Dignidad con la que le ha galardonado la organización.

Tras los premios, Cifuentes ha evitado responder a la prensa y se ha refugiado en su despacho. La dirigente se había borrado de la convocatoria para "evitar" que se "desvirtuara y quedara empañada" por una situación que ya en el PP califican de "insostenible", pero finalmente ha cambiado de opinión.

"Si no viene a esto, en su propia casa, no le queda nada", asumen fuentes populares. El cambio de agenda se debe, confirma su equipo, a una petición expresa de Ángeles Pedraza para que fuera ella y no el portavoz Ángel Garrido, como estaba previsto, quien recogiera la distinción. La presidenta de honor, de hecho, ha subido al escenario para entregar el premio a Cifuentes.

En su discurso, precedido de un largo aplauso, Cifuentes ha agradecido a los medios de comunicación su papel "como elemento esencial para trasladar al resto de la sociedad la verdad" y ha garantizado el apoyo del "gobierno que tengo el honor de presidir" a "todas las asociaciones de víctimas".

"Esta siempre será la casa de las víctimas. Queremos expresar nuestra fidelidad a nuestros valores democráticos y nuestro deseo por la convivencia en paz y en libertad. Indudablemente las víctimas del terrorismo sois un factor esencial y nos recordáis que la libertad es algo que no se nos regala, que hay que conquistar todos los días", ha dicho la jefa del Ejecutivo.

Cifuentes ha querido poner en valor su ley autonómica de protección de las víctimas todavía por aprobar. "Van a poder recibir ayudas por atentados ocurridos desde 1960 y perpetrados en otras partes del mundo", ha señalado. Y ha hecho una mención especial a "la inclusión de unidades didácticas necesarias" sobre terrorismo en el currículo escolar.

" Solo podemos hacer justicia a las víctimas si preservamos el relato, como tú has dicho ministro [mirando a Zoido]. Las generaciones venideras tienen que saber en qué ha consistido el terrorismo de ETA y ahora el yihadista. Que nadie confunda a los más jóvenes minimizando los crímenes que se han cometido", ha afirmado.

Ni en el acto ni después ha habido ninguna referencia a la crisis que vive el Gobierno regional. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat (también premiada), y el de Interior, Juan Ignacio Zoido, han arropado a Cifuentes en la convocatoria, repleta de medios de comunicación que han intentado preguntar a la presidenta sin éxito.

Mientras se celebraba el acto en Sol, los rectores informaban a la prensa de la investigación de las irregularidades en el máster de la presidenta autonómica. "No parece que haya trabajo. Si se confirma, estamos ante una muy grave irregularidad", ha afirmado el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que también ha sembrado dudas sobre que las "notas estén de manera correcta y legal".

La institución, que envió a dos observadores externos para supervisar la información reservada de la Universidad Rey Juan Carlos, se ha escudado en la investigación judicial para no dar más detalles ni información definitiva sobre el asunto.

La AVT ha premiado, además de a Cifuentes y Montserrat, a las agencias Efe y Europa Press y al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por "neutralizar a los enemigos de la democracia". De la entrega de galardones se ha encargado el presidente de la asociación, Alfonso Sánchez, que ha anunciado que deja el puesto y será sustituido por Mayte Araluce.