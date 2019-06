Ciudadanos pide ahora la abstención del PSOE por "responsabilidad" para salvar la investidura sin Vox en Madrid

Ciudadanos pide ahora la abstención del PSOE para salvar la investidura en la Comunidad de Madrid. "Sería estupendo. Sería una buena señal porque mostraría responsabilidad por su parte", ha dicho el líder autonómico, Ignacio Aguado, en una entrevista en la Cadena Ser.

Esta petición llega un día después de que Vox presentara un documento de "mínimos" para negociar con propuestas de marcado carácter ideológico contra los colectivos más vulnerables. Medidas todas ellas rechazadas por los de Rivera. "No pasa por mi planteamiento ningún tipo de cesión al respecto", ha insistido respecto al decálogo de propuestas. Y ha repetido que su partido no firmará un acuerdo con Vox: "No fue lo que le dijimos a nuestros votantes". Entre sus condiciones, la formación de extrema derecha exige un programa único firmado por los tres partidos.

Aguado insiste que su "prioridad" es un "tratar de formar un gobierno con el PP" y asegura que "sí se puede si Vox se abstiene o vota a favor". Sin embargo, una abstención de Vox no bastaría para sacar adelante la investidura porque, además, el bloque PSOE-Más Madrid-Unidas Podemos tiene más diputados (64). Al menos una parte de los 12 diputados de Vox tendrían que dar un sí a Díaz Ayuso. "Que quieren bloquear y mandarnos a elecciones, están en su derecho", ha respondido Aguado.

Sobre el PSOE, el líder madrileño rebaja el discurso mantenido en la campaña electoral y evita ahora hablar de "vetos" pese a que su campaña electoral giró sobre su cordón sanitario a Ángel Gabilondo por ser lo "mismo" que Pedro Sánchez. Los de Rivera lanzaron incluso un vídeo en campaña que señalaba al candidato socialista querer "indultar a los golpistas". "Nunca hemos hablado de vetos sino de opciones y prioridades", ha matizado.