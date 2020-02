La oposición de Ciudadanos hace tambalearse el parking de Almeida: "Es una anomalía en el ámbito europeo"

Ciudadanos se suma, otra vez, a la oposición para votar en contra de una iniciativa del Gobierno de Madrid del que forman parte y hace tambalearse el proyecto para construir un parking subterráneo en El Retiro. Sucedió este martes en la Junta de Distrito de Retiro, que instó por mayoría, con los votos a favor de Ciudadanos, Más Madrid y PSOE, al Ayuntamiento a abandonar la idea de cavar un aparcamiento de 1.000 plazas bajo la avenida Menéndez Pelayo. Con esta postura, los socios de Gobierno suman un nuevo episodio de desencuentro.

La proposición partía de Más Madrid y PSOE pero fue apoyada por el grupo Ciudadanos, liderado en el distrito por Santiago Saura, que es el concejal presidente del barrio. Vox se abstuvo en la votación, por lo que el PP se quedó solo en la defensa del parking, del que aún apenas se tienen datos. Las informaciones sobre el número de plazas y el destino de esas plazas –si serán para residentes o abiertas al público– se han ido matizando por parte del equipo municipal, arreciado por las críticas de una parte de los vecinos (agrupados en la asociación Retiro Norte) y de su propio socio.

Es la primera vez que Ciudadanos manifiesta a través de una votación su oposición al proyecto. En las últimas semanas, los de Villacís habían mostrado algunos reparos con la iniciativa, pero no había confrontado abiertamente con la idea de sus compañeros de Gobierno del PP. En la Junta de Distrito, Saura fue claro: "No es una necesidad ni una demanda del distrito", "1.000 plazas son incompatibles con la calidad del aire" y, si se construye, a su juicio se daría en Madrid una "anomalía en el ámbito europeo". El concejal tildó la iniacitiva de "hipotético" proyecto por la falta de concreción (no existe aún ningún anteproyecto, solo un anuncio) y manifestó que sería "perjudicial para el distrito".

Ciudadanos también sostiene, en su argumentario para oponerse al parking, que el proyecto no figuraba en el programa electoral de los partidos que forman el equipo de Gobierno y que no hay ninguna entidad que les haya trasladado interés por el aparcamiento.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha respaldado a Saura este miércoles. "Entendemos que no ha habido una demanda que hayamos escuchado desde las asociaciones. Si lo hubiésemos considerado necesario desde el primer momento, habría estado en nuestro programa, pero si los vecinos nos dicen que es necesario, estará, pero hay proyectos que son más prioritarios", ha expresado.

La proposición transaccionada, apoyada por Ciudadanos, incluye el desarrollo de un proceso de participación ciudadana en el que vecinos y asociaciones realicen y valoren propuestas sobre la configuración de la movilidad, accesibilidad, el aparcamiento, el espacio público y la mejora de la calidad del aire en el barrio de Ibiza y en el entorno del parque. Las propuestas resultantes se someterán a consulta ciudadana de acuerdo con los mecanismos recogidos en el reglamento de participación ciudadana.

Protesta de vecinos en la Junta de Distrito

El concejal de Más Madrid en Retiro, Nacho Murgui, y los vocales vecinos del grupo acudieron al Pleno con camisetas que muestran el rechazo al proyecto del macroparking. Murgui tildó de "despropósito" un proyecto nacido de "un momento de exaltación automovilista" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que no cuenta con estudio de demanda sino únicamente con una "encuestilla, como un estudio de mercado para los que quieran vender su plaza de garaje".

El concejal señaló además que no ha sido un proyecto diseñado para la movilidad del vecindario "sino para atender un proyecto vinculado a los negocios de hostelería y del ocio nocturno". Murgui también se ha mostrado precavido con el punto de la transaccional sobre la participación ciudadana ya que no comparten la visión que de ella tiene el Gobierno municipal, basada en el "recorte y el desmantelamiento".

La siguiente cita con el parking del Retiro será justo dentro de una semana, cuando Más Madrid y PSOE llevarán una proposición del mismo tenor al Pleno de Cibeles. Las proposiciones tratarán de recabar los apoyos necesarios para que el área de Medio Ambiente "renuncie de manera inmediata al proyecto", además de reclamar un estudio de movilidad que analice los modos de acceso al parque y que ponga en marchas medidas de movilidad sostenible.

El edil socialista Alfredo González desea que esta actitud de Cs mostrada en el Pleno de Retiro "no se quede en una pose" y que repitan los mismos votos en el Pleno de Cibeles del martes próximo. El edil ha instado a que Cs lleve el rechazo al parking a la Junta de Gobierno, donde "pueden pararlo".