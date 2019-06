Ciudadanos propone que Villacís y Almeida se turnen en la Alcaldía de Madrid y el PP lo rechaza

Ciudadanos ha propuesto al Partido Popular que la legislatura en el Ayuntamiento de Madrid se reparta entre Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida, ha adelantado La Sexta y han confirmado fuentes del partido de Albert Rivera a eldiario.es. Se repartirían por tanto dos años para cada candidato, aunque Ciudadanos no ha determinado el orden.

Fuentes de la dirección nacional del PP han recalcado su "no" a la propuesta de Ciudadanos. "Rotundamente no", insisten, antes de preguntarse "por qué no se plantea ese reparto Ciudadanos en sus alcaldías", en clara alusión a ciudades como Burgos, donde los tres representantes de la formación de Albert Rivera obtendrán la alcaldía gracias a los votos de los populares.

Los equipos negociadores de PP y Ciudadanos se han reunido este jueves después del fracaso del pasado viernes cuando durante el encuentro la formación de Rivera no se comprometía a hacer alcalde a Almeida. Posteriormente, el partido no escondía sus deseos de que la alcaldesa fuera Villacís, algo a lo que se negaron desde el primer momento en el PP.

La propuesta de Ciudadanos este miércoles da una vuelta más a las intenciones de la formación de hacerse con la Alcaldía de Madrid, ahora con un reparto de la legislatura entre los candidatos de ambos partidos. El miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos Miguel Gutiérrez tras salir del encuentro que han mantenido esta mañana los dos equipos negociadores, ha defendido que los resultados de las elecciones fueron "ajustados" y pide que la "ambición" del PP no impida el acuerdo.

Gurtiérrez ha definido su oferta como una "solución de compromiso", y defiende que en la negociación está siendo "muy generoso". El dirigente de Ciudadanos ha tildado de "obsesión" que Almeida quiera "sentarse cuatro años" en la Alcaldía. "Puede echar por tierra en estos momentos un programa de gobierno ya negociado".

Posteriormente, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, que ha participado este jueves en la reunión con Ciudadanos para lograr un acuerdo en Madrid, ha reconocido que el encuentro "ha ido muy bien" porque los dos partidos han "coincidido en la mayoría de las propuestas". Levy, no obstante, ha insistido en la negativa de los populares a la propuesta de la alternancia de los de Rivera, algo que tildan de una "ocurrencia".

"La semana pasada nos proponían cuatro años de Villacís, ahora nos proponen dos años de Villacís y dos años de Almeida, y no sabemos si en el futuro nos propondrán los días pares para Villacís y los impares para Almedia", ha ironizado. El PP, ha añadadido Levy está "para servir a los madrileños y no para hacer un baile de sillas". Por eso ha considerado que la propuesta de Ciudadanos no es en ningún caso aceptable. "Esto no es serio, no es responsable y no es riguroso para la capital de España".

Ayer el propio Rivera no quiso cerrar la vía Villacís para Madrid. En una entrevista en Telecinco aseguraba que a nivel municipal su partido iba a cerrar con el PP "un acuerdo sí o sí" para que Manuela Carmena no sea de nuevo alcaldesa de la ciudad. Pero, según dijo, en las negociaciones para el Ayuntamiento de la capital seguía "todo abierto" y "nadie ha hablado todavía de personas". Es más, no descartó que Villacís fuera alcaldesa: "Es una posibilidad, igual que lo sea Almeida", aseguró.