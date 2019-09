La Comunidad cesa a Ángeles Pedraza como comisionada para las víctimas del terrorismo tras haber sido ratificada

El pasado 24 de agosto la Comunidad de Madrid publicaba el nombramiento de Ángeles Pedraza como comisionada para la Atención de las Víctimas del Terrorismo. Una semana después, ha cesado en el cargo. La que fuera presidenta de la AVT ha pasado de esa responsabilidad a la de comisionada para la Cañada Real Galiana.

En concreto, el cambio de responsabilidad de Pedraza se produjo este martes, según ha avanzado La Razón. Ahora será la interlocutora entre las distintas administraciones para las intervenciones urbanísticas y sociales en esta zona deprimida de la capital.

Ante lo inesperado del nuevo nombramiento, Pedraza aseguró al citado medio que "no me ha sorprendido lo ocurrido, aquí estamos para trabajar en lo que haga falta pero nunca me voy a desvincular de las víctimas del terrorismo porque soy presidenta de honor de la AVT".

El cargo de Comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo fue creado bajo la presidencia de Ángel Garrido, hoy en las filas de Ciudadanos. Pedraza ha ocupado el cargo desde su creación y la semana pasada, al igual que decenas de altos cargos del Gobierno regional, había sido ratificada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Las responsabilidades que ocupaba Pedraza dependían de la recién creada Consejería de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo. Al frente de ésta está Enrique López, el juez que fue apartado de los casos de corrupción que afectaban al PP, Gürtel y Bárcenas.

Desde esta consejería han señalado al citado diario que se buscará ahora un nuevo perfil para ocupar la responsabilidad de atención a las víctimas, que entre otros asuntos gestiona la relación con las asociaciones y las subvenciones a estas. Aseguran que el cambio ha sido un "premio" para Pedraza al otorgarle mayor poder de gestión.