La Comunidad de Madrid pide a los mendigos que cuantifiquen sus ingresos mensuales si quieren optar a ayudas

En un documento fechado el 20 de agosto, la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid le da a un mendigo un plazo de 10 días para que cuantifique sus ingresos mensuales si quiere optar la Renta Mínima de Inserción (RMI). Según una información avanzada por El País, el Gobierno regional usaría esa información para descontar la cantidad declarada de la ayuda pública que recibiría el solicitante.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha reaccionado este martes a esta información y ha aseverado que para otorgar la RMI la Comunidad de Madrid tiene que hacer una serie de "valoraciones" que son "requisitos obligatorios" para "poder determinar cuáles son los ingresos que puede tener cualquier persona" que realice una actividad económica, y que lo único que hacen es dar cumplimiento a la propia ley sobre la RMI.

Fuentes gubernamentales aseguran que los ingresos obtenidos mediante la práctica de la mendicidad no se contabilizan a la hora de calcular la RMI. Sin embargo, el artículo 18 del reglamento de la RMI sí alude a la valoración de rendimientos procedentes de actividades económicas indeterminadas (tales como la recogida de chatarra o cartones). En este caso se debe presentar una declaración jurada de ingresos obtenidos en el último mes que haga constar el número de horas y de días de la semana dedicados a esta actividad, informa Europa Press.

"En estos casos, se computará como mínimo el 70 por ciento del importe vigente del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, prorrateado a la jornada declarada", recoge el reglamento. La Comunidad considera que los chatarreros y cartoneros no están en situación de mendicidad.

Podemos pide una comparecencia

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado este martes una petición de comparecencia en Pleno de la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, y una pregunta en Pleno "para explicar las reclamaciones a los perceptores de Renta Mínima de Inserción (RMI) de sus ingresos por mendicidad".

En concreto, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Raúl Camargo ha sido el encargado de registrar esta petición de comparecencia y una pregunta para su contestación oral en Pleno para conocer si está el Gobierno regional pidiendo a los perceptores de RMI que declaren los ingresos que perciben por la mendicidad.

"La miseria moral y política del PP no tiene límites. No solo benefician a los ricos, sino que ahora declara la guerra a los más pobres a las personas que tienen que mendigar en la calle obligándoles a tener que declarar los ingresos que perciben con la mendicidad. No es posible que gobierne una Comunidad que ataca a quienes están en situación de absoluta pobreza y por eso pedimos la comparecencia urgente", ha sostenido Camargo.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han asegurado a Europa Press que no computa los ingresos por mendicidad a las personas sin hogar que son beneficiarias de la RMI, tal y como recoge el reglamento que pauta la concesión de esta ayuda.