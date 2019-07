Díaz Ayuso asegura que "todas las propuestas de Vox" están en el acuerdo que firma hoy con Ciudadanos

PP y Ciudadanos firman este lunes un pacto que incluye un programa conjunto y el reparto del Ejecutivo de la Puerta del Sol. La vicepresidencia será para los de Rivera Díaz Ayuso considera que Vox, que pide un acuerdo a tres, "no tiene motivos para decir que no". "Fui la primera que les normalicé", defiende Vox califica de "vergonzoso" el anuncio del pacto. Monasterio asegura que habían "acordado" enviar al PP un documento y "no han esperado"