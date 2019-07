Aguado dice que se sentará con Vox para convencerles de que asuman el acuerdo "cerrado" con el PP

Ciudadanos avanza que se sentará a negociar con Vox para convencerles de que suscriban el acuerdo entre PP y Ciudadanos, aún no firmado. El candidato en Madrid, Ignacio Aguado, está abierto incluso a que el partido de extrema derecha o cualquier otro estampen con su firma el pacto "cerrado" entre su formación y la de Isabel Díaz Ayuso que, a su juicio, "está cada vez más cerca".

"No tengo inconveniente en, con ese acuerdo de Gobierno, sentarnos a hablar con Vox y explicarles por qué sería contraproducente que votaran en contra", ha explicado Aguado en una rueda de prensa tras la primera Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid. El líder de Ciudadanos ha precisado que, en ningún caso, Vox podría incluir sus demandas en ese documento porque ya habría quedado "cerrado" sin posibilidad de incorporar nuevas medidas.

Ahora bien, ha dicho que si con esas condiciones "quieren firmarlo, encantado". "Sería fantástico que hubiera un acuerdo en torno a un programa de gobierno de centro liberal. Que lo firme cualquier fuerza política de la Asamblea", ha expresado. Vox se mantiene en que requiere un acuerdo a tres, con sus peticiones, como condición sine qua non para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso. "No tenemos ninguna noticia de Ciudadanos. Ni me han llamado ni hay ningún papel firmado con el señor Aguado. Las condiciones son sencillas y pocas", ha afirmado la candidata Rocío Monasterio.

Con este movimiento, Ciudadanos allana el camino a reunirse con Vox para tratar de aunar sus 12 votos. Es la única manera de que la investidura salga adelante. Los dos partidos ya han mantenido dos encuentros para cerrar el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid y ambos han sido en secreto. El PP invita a que el acuerdo para la investidura se construya del mismo modo que el pacto para la Mesa. "Llevamos todos estos días pidiéndoles que acerquen posturas como hicieron con la negociación de la Mesa", ha afirmado Isabel Díaz Ayuso.

En Murcia, la formación naranja se ha reunido esta mañana, a pocas horas de la votación de investidura de Fernando López Miras. El candidato del PP necesita la abstención de Vox en esta segunda vuelta para salir de la Asamblea como presidente de la región. Ciudadanos asegura, sobre esta reunión, que ha sido un encuentro "para tomar café".

Aguado, en este sentido, ha explicado que "hay que diferenciar entre una conversación cordial, o explicar un programa de gobierno, y negociar". Según el candidato madrileño, sus compañeros de Murcia intentan convencer a la extrema derecha que facilite la investidura de López Miras y él podría hacer lo mismo en Madrid.

El PP, por su parte, sigue confiado en que recabará los apoyos de Ciudadanos y Vox para la investidura de Díaz Ayuso. "Ese acuerdo puede llegar más pronto que tarde", ha dicho la candidata. Los conservadores pretenden firmar un acuerdo con los de Rivera antes del día 10 y pedir, con el aval de los 56 escaños que suman las dos formaciones, que Juan Trinidad proponga a Díaz Ayuso como candidata. "No se trata de quien tienes más síes sino de quién puede tenerlos", ha argumentado.

El argumento ha sido rápidamente contestado por Ángel Gabilondo, que no fue propuesto por el presidente de la Asamblea de Madrid pese a que contaba con 64 escaños de apoyo. Se necesitan 67 para la mayoría absoluta. "Parece que esos 56 escaños, que suman PP y Ciudadanos, tienen más pedigrí que los 64 anteriores", ha contestado el candidato socialista.

El PSOE ha presentado esta mañana un escrito en el Registro de la Asamblea para pedir a Trinidad que reconsidere su decisión, dé marcha atrás y proponga a Gabilondo a la investidura. Más Madrid y Unidas Podemos respaldan la petición. "Esto es alargar con el paripé que están haciendo porque finalmente las tres derechas se pondrán de acuerdo", ha anticipado Isa Serra. Iñigo Errejón denuncia que se mantiene "la situación de bloqueo" porque la "presidencia de la Cámara está permitiendo, en un hecho insólito, que así sea".