José Manuel Franco asegura que hubo un "error" en su currículum y el PP pide su dimisión

El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha reconocido este jueves que durante "unos años" hubo una "irregularidad" en su currículum, donde aparecía como licenciado en Matemáticas pese a no haber obtenido el título.

Así se ha explicado Franco a su llegada a la Asamblea de Madrid, donde ha indicado que quería dar una explicación "lógica" ante la información publicada por OKDiario, que asegura que Franco falsificó su currículum oficial asegurando que era licenciado en Matemáticas cuando, en realidad, no había llegado a terminar la carrera.

Según la información publicada por OKDiario, durante dos legislaturas -de 1995 a 1999 y de 1999 a 2003-, en el apartado 'Quién es Quién' de la Asamblea de Madrid, Franco aparecía como licenciado en Matemáticas. Además, se recogía que el socialista había sido profesor de matemáticas de 1982 a 1987.

En declaraciones a los medios, Franco ha destacado que sí que ejerció como profesor de apoyó y que el "error" de su currículum fue subsanado en el año 2003. "Soy licenciado en Derecho, es lo que consta en mi currículum actualmente y estudié Matemáticas en su día, en mi primera etapa universitaria, porque voy por la tercera ya, aunque no logré a obtener la licenciatura", ha explicado.

"Yo no puse la licenciatura, me la añadieron después. Yo solo puse lo de que era profesor", ha asegurado Franco, que ha insistido en que "existía irregularidad en unos años" y que "en 2003 se corrigió".

En el pleno de la Asamblea de Madrid, Franco ha acusado al Partido Popular de querer "crear una cortina de humo" que distraiga del caso Cifuentes. "No he falsificado nada ni he utilizado ninguna institución torticeramente como han hecho ustedes", ha asegurado Franco, que ha insistido en que "del mismo modo que apareció" la licenciatura en su currículum, desapareció. "No tiene comparación posible y está perfectamente aclarado".

El PP pide la dimisión de Franco

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido este martes a José Manuel Franco que presente su dimisión y "deposite en la basura" la moción de censura que presentó hace unos días contra Cristina Cifuentes.

"Pedimos al PSOE, al partido de los ERES, de Griñán, que se gastaba el dinero de los desempleados en cocaína y en otras cosas, que si tienen algún mínimo de dignidad, cojan la moción de censura y con mucho cuidado mientras el señor Franco dimite, la depositen en la basura, que es donde tienen que estar", ha asegurado Ossorio.

Preguntado por los periodistas sobre la comparación con el caso Cifuentes, el portavoz del PP ha subrayado que Franco "está acreditado que no tenía esa licenciatura" y, en cambio, "la señora Cifuentes sí tiene ese máster y quien diga quien falso lo tiene que demostrar". "Y que lo demuestre la universidad y la Justicia", ha apostillado.