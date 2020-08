Aguado dice que la situación de Madrid "está controlada" mientras Martínez-Almeida pide a los vecinos de los barrios del sur quedarse en casa

El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha asegurado este miércoles que la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid es de "cierta estabilidad" y que está "controlada". Aguado también ha pedido que no se "alarme" a los ciudadanos ni se "exageren" las cifras porque la situación en los hospitales es de "tranquilidad". "La realidad es que en la Comunidad de Madrid la situación está controlada. Vivimos una situación de estabilidad, de cierta tranquilidad dentro de los hospitales", ha defendido el vicepresidente autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Pero mientras Aguado pedía "no alarmar", el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida recomendaba a los vecinos de los distritos más afectados no salir de casa.

"La situación de la Comunidad de Madrid es de una cierta estabilidad, pero evidentemente nos hace estar en alerta. Evidentemente los datos están ahí. Como todos ustedes saben, en las últimas semanas los casos han ido aumentando, los casos diagnosticados también de una forma más sostenible pero significativa, las personas ingresadas. Y eso nos hace como gobierno tener que estar alerta, pero no en alarma. Yo creo que es una diferencia importante y que también tenemos que ser capaces de trasladar a los ciudadanos", ha asegurado Aguado. Aunque a nadie se le escapa que estamos peor que hace una semana, creo que no es bueno que exageremos, que generemos un estado de alarma innecesario", ha insistido el vicepresidente autonómico.

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, ha animado este miércoles a seguir las recomendaciones de no salir a la calle en los barrios de la capital más afectados por los rebrotes. El alcalde madrileño ha insistido en que conviene no salir a la calle "en determinados barrios de distritos del sur", algo que se debe entender "como una recomendación de Sanidad sin que tenga carácter obligacional pero que pueda ser asumido".

"Conviene no salir debido a los datos, da igual que fueran otros barrios, hay que extremar, las precauciones y seguir las recomendaciones, que no son caprichosas sino que se hacen con la finalidad de para ese incremento de contagios", ha aseverado y ha apuntado que hay que tener la frialdad suficiente para entender que "hay que adoptar todas aquellas medidas que sean oportunas". Además, ha incidido en que "no hay que estigmatizar los barrios del sur", sino que "hay que apoyarlos más que nunca". "No ponemos relajarnos. Por eso, animo a que seguir todas las recomendaciones", ha reseñado.

El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, ya recomendó limitar las salidas a los vecinos de los barrios más afectados por la enfermedad. Aquella recomendación verbal ha sido este miércoles respaldada por el alcalde de la capital.

Las recomendaciones de Almeida llegan, paradójicamente, tras las palabras de Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, quien ha asegurado que la situación en la región se encuentra "controlada".