Almeida dice que el caso de las mascarillas es “una cacería” de la izquierda para la “destrucción” de su persona

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado este jueves que a raíz del estallido del escándalo de las comisiones millonarias que cobraron Luis Medina y Alberto Luceño por un contrato de material sanitario con su consistorio la “izquierda” ha “puesto en marcha un proceso de cacería” y de “destrucción” de su persona. “A ver si de esa manera, ya que los madrileños no les compran sus políticas de ruina y de miseria, pueden intentar acceder al poder”, ha asegurado, antes de asistir a una procesión en el centro de la capital.

Medina declaró en Anticorrupción que el primo de Almeida le dio el teléfono de la alto cargo que les compró el material

Saber más

“No va a obtener nada la izquierda”, ha remachado. “Como no pueden acabar con las políticas del centro derecha quieren acabar con las personas que representamos estas ideas”, ha insistido el regidor madrileño, que ha asegurado que no piensa dimitir por lo ocurrido. “¿Por qué?”, ha respondido a una pregunta de la prensa. “¿La Fiscalía ha señalado algún tipo de responsabilidad en la Alcaldía de Madrid? Cuando uno es víctima de un delito, ¿uno tiene que dimitir?”, se ha interrogado a sí mismo.

Su explicación es que a la responsable de Compras del ayuntamiento, Elena Collado, que fue la encargada de firmar el polémico contrato, se le llamó “a testificar como testigo a esas diligencias que había abierto la Fiscalía”. “A partir de ahí, nosotros no teníamos más noticia, ni más información de qué era lo que se estaba investigando exactamente, de cuáles eran los delitos que se estaban investigando y, por tanto, poca noticia podíamos tener”, ha asegurado.

Según ha añadido, “lo que ha pasado es que la Fiscalía ha estado investigando 17 meses” y ha realizado “una instrucción de más de 3.000 folios con muy diversas pruebas en las que la Fiscalía ha exonerado de cualquier tipo de responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid o a cualquier persona que trabaje en el ayuntamiento”. “La oposición que tenemos, tanto el sanchismo como el podemismo, ha decidido en un solo día, y con las mismas pruebas que ha tenido el fiscal, que el culpable no es el que estafa si no el estafado. La izquierda pretende que dimita aquel que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos, que ni siquiera ha llamado como testigo”, ha lamentado.

Las razones por las que no denunció la estafa

A renglón seguido, Almeida ha asegurado que una vez conocida la estafa el ayuntamiento no denunció lo ocurrido porque “fue imposible contactar” con la persona con la que cerraaron el contrato. “No pudimos localizar a esa persona. Porque nosotros no pagamos a estos dos comisionistas, pagamos a una empresa”, ha remachado.

Preguntado por la declaración ante la Fiscalía de uno de los comisionistas, Luis Medina, que confesó que fue el primo del propio Almeida quien les facilitó el teléfono de Elena Collado, la persona que centralizaba las compras de material y con quienes cerraron la venta de los test, mascarillas y guantes con precios inflados, el alcalde ha contradicho al empresario imputado. “Fue una dirección electrónica lo que se le facilitó”, ha zanjado.

Y sobre si cree que le compromete a él como alcalde el hecho de que haya mediado un primo suyo en el caso, ha contestado. “Por qué? ¿Por facilitar un correo electrónico?” “Yo no tengo la costumbre de pedir la dimisión de quien ni siquiera está imputado”, ha concluido.