Almeida y Villacís vuelven a discrepar por los símbolos del Orgullo en el Ayuntamiento de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han vuelto a encontrar en la celebración del Orgullo un motivo para mostrar sus diferencias. Ya les ocurrió en 2021, cuando el regidor se negó a que la bandera arcoíris ondeara en la sede del Ayuntamiento aferrándose a una interpretable sentencia del Supremo de junio de 2020 que dictamina que en las sedes de los organismos institucionales no pueden ondear otras banderas que no sean las oficiales. Sin embargo, la vicealcaldesa había dicho que sí creía que había “posibilidad” de hacerlo y que a ella le haría “mucha ilusión” ver ondear la enseña en esas fiestas que estaban entonces a punto de comenzar. Al final, el Consistorio se limitó a iluminar el edificio municipal y la fuente de la Diosa Cibeles con los colores LGTBI. Pero la bandera no se colgó.

En esta nueva edición, el alcalde de Madrid considera que el Orgullo “está suficientemente representado con la iluminación”, tanto de la sede del Ayuntamiento como de la fuente de Cibeles. Villacís, por el contrario, cree posible colocar pancartas con el símbolo de estos colectivos. De hecho, el martes la vicealcaldesa desveló que había enviado una circular a las Juntas de Distrito desde el área de Coordinación Territorial para explicarles “cómo pueden colocar la bandera LGTBI en forma de pancarta”. También opinó que no veía “inconveniente” en que se colocara este símbolo en la fachada del Palacio de Cibeles porque “la situación ha cambiado”. Con ello se refería a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) según la cual se estima que la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera la ley de banderas. En este sentido, el fallo la compara con otros estandartes lucidos en el balcón como el ascenso a LaLiga del club de la ciudad.

“Si no podemos poner un bandera, pongamos una pancarta, a mí me parece simple. Si dejamos de ponerlo porque había una sentencia que nos lo prohibía ahora que tenemos la posibilidad de hacer otra cosa, pues hagámoslo”, dejó dicho Villacís.

Las declaraciones de su vicealcaldesa no parecen haber gustado mucho al regidor, con el que Villacís mantiene una tensa relación últimamente. Este miércoles, desde el IFEMA Madrid, Almeida salía al paso de lo comentado por la dirigente de Ciudadanos y de las críticas que le han lanzado los colectivos organizadores de la Fiesta y afirmaba que él respeta todas las opiniones, también la de Villacís , “tanto si son positivas como si son negativas” aunque “no las comparta”, y se defendía asegurando: “No hay ningún tipo de homofobia institucional”. “El Orgullo se celebra en el Ayuntamiento como todos los años”, pero “la sentencia del Supremo es clarísima” y se ha optado por una “solución diferente que acredita que la bandera LGTBI va a estar presente con iluminación”, remarcaba Almeida.

El regidor señalaba que él no quería tampoco entrar en una “polémica estéril con el Orgullo, ni en una guerra de banderas ni de pancartas”. “Entiendo que algunos quieran sacar contrapartidas políticas del Orgullo. Siempre he dicho que es un fiesta de inclusión pero a mí no me van a encontrar ni en broncas ni en polémicas”, lanzaba a los grupos de la oposición. “El Orgullo se va a celebrar como todos los años en Madrid y se van a reforzar los servicios públicos este año”, sentenciaba el regidor.

Este martes, dos concejales de su grupo del PP, José Fernández y Almudena Maíllo, abandonaron la presentación del MADO, que engloba a los colectivos organizadores de la fiesta y la manifestación, después de que la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, acusara al regidor de “lgtbfobia” y de “no representar a todos los ciudadanos” por no colocar la bandera en Cibeles.

La presentación del programa de las fiestas se desarrolló con mucha tensión. “Sigue en las mismas de no colgar la bandera, que es también de la ciudadanía. Es un alcalde que no respeta a todas las minorías de la ciudad de Madrid”, lamentaba Sangil.

Villacís, no obstante, quiso rebajar la tensión y defendió a los ediles del PP, asegurando antes de abandonar el acto: “Me gustaría que fuésemos más justos, porque no hay ni una sola medida en la que este Ayuntamiento haya dado pasos atrás”, decía preocupada. “No sé qué sería de este Orgullo si no fuera yo vicalcaldesa, no es justo cuando tomáis una parte por el todo”, añadió, como crítica a las duras palabras dedicadas hacia el alcalde y sus ediles.

La presentación del programa del Orgullo 2022 se empezó a calentar el pasado viernes, cuando la concejala de Recupera Madrid [la formación de escindidos de Más Madrid] Marta Higueras denunció que desde el consistorio se estaban poniendo trabas a los organizadores. “Quieren que salga mal”, advirtió entonces la edil del Grupo Mixto al denunciar que se estaban imponiendo condiciones a la organización para hacer “inviable su normal desarrollo y funcionamiento”.

Este martes Higueras se mostró más optimista. “Este pulso lo vamos a ganar, va a haber Orgullo”, aseguró, porque “la diversidad enriquece” a la sociedad y es “mucho más fuerte de lo que cree la derecha”. No obstante, acusó al Ayuntamiento, al igual que a la socialista Mar Espinar, de retrasarse a la hora de presentar los necesarios planes de seguridad, limpieza, evacuación o exención de ruido que permitirá celebrar los conciertos.

En un comunicado hecho público por FELGTBI+ lamentan que “el Gobierno municipal vuelva a acogerse a la sentencia del Tribunal Supremo 11.63/2020, desoyendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), fechada el 13 de junio, según la cual se estima que la colocación de la bandera LGTBI+ no vulnera la ley de banderas”, explican. Además, recuerdan que “la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid establece que ”se respaldarán y apoyarán las acciones que el movimiento social y activista LGTBI realice el día 28 de junio, Día Internacional del orgullo LGTBI o Día Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales“.