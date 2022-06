El Madrid Orgullo se presenta con críticas a Almeida: “No respeta a las minorías, no es el alcalde de toda la ciudadanía”

“Vamos a hablar de este alcalde”, advertía Uge Sangil, antes de la presentación de las fiestas del Orgullo, en un declaraciones a los periodistas. La presidenta de FELGTBI+, una de las federaciones organizadoras del MADO (Madrid Orgullo) llegaba dispuesta a criticar la negativa del alcalde a colocar la enseña arcoiris en Cibeles. “Sigue en las mismas de no colgar la bandera, que es también de la ciudadanía. Es un alcalde que no respeta a todas las minorías de la ciudad de Madrid”, lamentaba. Las palabras las ha repetido luego durante la rueda de prensa.“Usted no es el alcalde de toda la ciudadanía de Madrid”, ha dicho en un encendido ataque, tras el que dos concejales del PP en el acto se han marchado en señal de protesta.

La presentación se empezó a calentar el pasado viernes, cuando la concejala de Recupera Madrid [la formación de escindidos de Más Madrid] Marta Higueras denunció que desde el consistorio se estaban poniendo trabas a los organizadores. “Quieren que salga mal”, advirtió entonces la edil del Grupo Mixto al denunciar que se estaban imponiendo condiciones a la organización para hacer “inviable su normal desarrollo y funcionamiento”. Este martes Higueras se ha mostrado más optimista. “Este pulso lo vamos a ganar, va a haber Orgullo”, ha asegurado, porque, ha dicho “la diversidad enriquece” a la sociedad y es “mucho más fuerte de lo que cree la derecha”. No obstante, ha acusado al Ayuntamiento, al igual que a la socialista Mar Espinar, de retrasarse a la hora de presentar los necesarios planes de seguridad, limpieza, evacuación o exención de ruido que permitirá celebrar los conciertos.

La vicealcaldesa Begoña Villacís ha sido más diplomática y ha pedido expresamente “reivindicar a la gente que está presente” y no tanto recordar “a los que faltan”, y ha citado a los políticos presentes en el acto, entre ellos todos los portavoces de los grupos de la oposición salvo Vox y los concejales del PP José Fernández (edil de distrito Centro) y Almudena Maíllo (responsable del área de Turismo), que después han abandonado la sala.

Villacís ha destacado que este año la organización del Orgullo se ha coordinado desde la Vicealcaldía y ha confirmado que el Orgullo “se va a celebrar como se ha celebrado siempre”, aunque ha reconocido que quedan “flecos” por cerrar. También ha adelantado que este mismo martes tendría lugar una reunión de los organizadores con el área de Seguridad, que hasta ahora ha estado preparando el dispositivo de la OTAN.

Después de la salida de sus compañeros de gobierno del PP, Begoña Villacís ha defendido el trabajo de esos concejales y ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid era uno de los patrocinadores principales del evento: “Me gustaría que fuésemos más justos, porque no hay ni una sola medida en la que este Ayuntamiento haya dado pasos atrás”. “No sé que sería de este Orgullo si no fuera yo vicalcaldesa, no es justo cuando tomáis una parte por el todo”, ha añadido como crítica a las duras palabras dedicadas hacia el alcalde y sus concejales.