No es el Rally de Montecarlo, pero los escasos conductores que se atreven a subir la cuesta de la calle de Afueras de Valverde, en el distrito de Fuencarral, están pendientes del semáforo como los pilotos de carreras. Conforme se pone verde, por turnos, engranan marcha y aceleran a fondo para subir la cuesta y no tener que parar a la mitad, porque la vía (cuatro carriles, doble sentido y conexión con las principales carreteras) sigue llena de nieve y no hay forma de avanzar. Javier, que mañana tiene que ir al hospital Ramón y Cajal a sacarse una muela, hizo hoy de avanzadilla para ver si los caminos estaban practicables. “No te molestes en llamar al Ayuntamiento. Aquí no va a venir ni ‘Peter”, avisa, tras lamentar la falta de previsión: “Qué menos que haber tirado sal”. El semáforo se abre, Javier acelera y llega arriba justo antes de que vuelva el rojo.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión