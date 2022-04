La ausencia de Tomás Díaz Ayuso marca la sesión de la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Ayuso

La sexta sesión de la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso desde la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) ha vuelto a verse empañada este lunes por las notables ausencias de los principales comparecientes citados a declarar en esta nueva jornada. Ni Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional; ni el director de comunicación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), Joaquín Vidal; ni tampoco el contratista Chen Shengli han aparecido por el Ayuntamiento. El hermano de Ayuso sigue sin ser localizado, al igual que Chen, y Vidal envió una notificación declinando su participación tan solo media hora antes de que se iniciara la sesión.

Estos nuevos plantones —que se suman a la larga lista anterior— han llevado a que todos los grupos de la oposición municipal, excepto Vox, hayan mostrado su indignación y hayan cargado contra el alcalde José Luis Martínez-Almeida por “no cumplir sus promesas” de que comparezcan tanto los funcionarios vinculados al Ayuntamiento de Madrid como los cargos orgánicos del PP. El PSOE ha pedido que los servicios municipales realicen un informe para que se analice “si un funcionario municipal puede negarse a comparecer ante la comisión de investigación” ya que “Vidal es un empleado contratado a dedo”.

Tanto la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, como la del PSOE, Mar Espinar, y José Manuel Calvo, del Grupo Mixto, han manifestado su “más rotunda protesta por la falta de colaboración” del alcalde y de los dirigentes de su partido. “Son vergonzosas todas estas ausencias”, ha zanjado Maestre.

La jornada de esta mañana se ha empleado en escuchar los testimonios de la concejala-presidenta de Usera y Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo; la de su asesor en Usera, Javier Muñoz Muñoz; la del presidente del comité de empresa de la EMVS, Antonio Machón Molina, y finalmente la de Carlos Medina Martínez, director de servicios jurídicos de esta empresa. Todos ellos han coincidido en varias cosas: en que se enteraron del escándalo del supuesto espionaje a la presidenta regional por la prensa, que no les consta que ocurriera y que ven “inviable” que se haya podido contratar a detectives desde la EMVS pagando ese encargo con dinero público. No obstante, también todos han dudado de que sea verdad que Almeida ordenara una investigación interna para esclarecer los hechos, como aseguró el alcalde.

Un asesor niega ser el Javier Muñoz que habló con el detective

El testimonio más chocante ha sido el de Javier Muñoz Muñoz, asesor municipal de la concejala del PP de los distritos de Usera y de Aravaca-Moncloa, Loreto Sordo, al que una información publicada por ABC a finales del mes de marzo se le señala como la persona “vinculada con el Ayuntamiento de Madrid” que acudió al madrileño hotel Wellinton para entrevistarse con el detective y dueño de la agencia Mira, Julio Gutiez, que tampoco ha querido testificar en la comisión. Muñoz ha negado que fuera él que acudió a dicha cita. Es más, ha asegurado que él nunca ha estado en el hotel Wellington y menos para encargar el espionaje a la presidenta regional y a su hermano Tomás.

Durante su comparecencia, el portavoz del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, le ha recordado que, según dicha información, a ese encuentro acudió un “joven de 30 años, moreno”, identificado como Javier Muñoz y vinculado al Ayuntamiento de Madrid. “Tengo un nombre y un apellido muy corriente y Javier Muñoz puede haber miles”, ha afirmado. “Son apellidos que coinciden con el mío pero no me siento identificado con ese nombre”, ha replicado, explicando que él tiene “14 años más” que la persona con la que le identifica ABC. A pesar de ello, el asesor ha admitido que no envió“ ”ningún comunicado“ al periódico desmintiendo la noticia ni siquiera cuando se le mencionó en Twitter tras publicarse la información. ”Todo eso se lo tendrán que preguntar al periodista“, les ha dicho a los portavoces.

Sus comentarios han hecho que en la posterior comparecencia de Antonio Manchón Molina, presidente del Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), algunos portavoces de la oposición ironizaran y le preguntarán si “era él Javier Muñoz,” a lo que el representante sindical ha respondido que no.

Al igual que han hecho anteriormente otros responsables de la Empresa de la Vivienda y Suelo (EMVS), el presidente del comité de empresa de esta organismo público, dirigente de Comisiones Obreras, ha asegurado que ni él “ni el comité de empresa” fueron informados sobre una posible investigación interna a la presidenta regional ordenada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Machón ha insistido en su comparecencia ante la comisión de investigación que él se enteró del escándalo del supuesto intento de espionaje por las informaciones publicadas por la prensa, “como todo el mundo”, y ha reconocido que se sintieron “afectados por la imagen” que se pudo trasladar de los trabajadores de la empresa municipal. “Todo [lo que ha ido saliendo sobre el caso] era un poquito de esperpento”, ha admitido.

También ha descartado que algún trabajador municipal ordenara “con dinero público” realizar tal espionaje: “Y si lo he hecho habrá sido pagándolo de su bolsillo”, porque con los controles que hay en la empresa cree que sea “viable que eso se pudiera realizar”, ha zanjado.

Por su parte, la concejala de Usera, Loreto Sordo ha reconocido que Ángel Carromero, anterior director general de Coordinación del alcalde, es “un amigo personal” desde hace más de diez años y que antes de su dimisión no habló nunca con él sobre el presunto espionaje. Pero desde que abandonó el cargo sí han mantenido contacto en diversas ocasiones porque “con los amigos hay que estar cuando más lo necesitan”.

A su juicio, si Carromero dimitió fue “para defenderse de las acusaciones” que se le estaban achacando y para “no perjudicar a nadie” y, por ello, respeta “profundamente su decisión”.

La sesión de la mañana la ha cerrado Carlos Medina, director de Servicios Jurídicos de la EMVS, que también ha señalado que no ve posibilidad de que desde la empresa pública pudiera haberse contratado a detectives para realizar espionaje a la presidenta regional.

Ayuso: “No sé qué pinta mi hermano ahí”

Poco después, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, arremetía de nuevo contra los portavoces de los grupos reiterando que su “responsabilidad es que una comisión de investigación no se convierta en un circo”. “Si la izquierda quiere convertirla en un circo, no lo vamos a permitir”. “La comparecencia de Tomás Díaz Ayuso es inútil e irrelevante para el objetivo de la comisión de investigación”, zanjaba. El regidor madrileño ha sido forzado a comparecer mañana, martes, en un pleno monográfico extraordinario para dar cuenta de los contratos sobre el material sanitario en el que dos comisionistas estafaron al Ayuntamiento.

La propia Ayuso replicaba también este lunes que ni ella ni su hermano pintan nada en la comisión de investigación sobre el presunto espionaje que se le realizó y que no cree en la misma, por lo que no tiene sentido que ninguno de los dos se persone a declarar. “Yo lo que quiero saber es qué pinta mi hermano ahí”, ha defendido al ser preguntada por su ausencia y sobre su paradero desconocido una vez que el Ayuntamiento no ha podido notificarle la citación.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que no cree en las “comisiones que están creadas para hacer daño político y no para investigar absolutamente nada”.