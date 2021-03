Ayuso lanza su campaña desde el Gobierno y anuncia ayudas a empresas y autónomos sin presupuesto definido: "Será tanto como sea necesario"

Estamos en campaña electoral e Isabel Díaz Ayuso va ha aprovechar su posición como presidenta de la Comunidad de Madrid para revalidar el mandato. Desde la Puerta del Sol, Ayuso ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, algo inusual, para anunciar ayudas a autónomos, pymes y empresas. Lo que no ha sabido precisar Ayuso, acompañada de su consejero de Economía y Hacienda, Javier Frnández-Lasquetty, es a cuánto ascenderán esas ayudas: "Será tanto como sea necesario, para cubrir todo aquello que el Gobierno de la Nación excluya y haya sido directamente afectado por la pandemia", ha dicho Lasquetty a las preguntas sobre el montante del paquete de medidas.

“Vamos a aprobar compensaciones económicas para sectores excluidos de los 11.000 millones de euros en ayudas del Gobierno de España, desde 3000 euros para los autónomos a 200.000 a las empresas más afectadas, que hayan sufrido una caída en su facturación de al menos el 30%”, ha dicho la presidenta al inicio de su comparecencia. El objetivo de estas ayudas es "atender a los sectores a los que el Gobierno ha excluido", remarcaba en varias ocasiones el consejero.

Hemos aprobado compensaciones económicas para:



-Peluquerías

-Talleres

-Academias

-Autoescuelas

-Librerías

-Ferreterías, tiendas de muebles...



Hasta que el Gobierno de España se responsabilice de ellos.



De 3.000 a 200.000€/negocio.



Autónomos y empresarios no están solos. pic.twitter.com/fL8sWWec0s — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 17 de marzo de 2021

"Llegaremos allí donde el Gobierno no llegue, o no haya querido llegar”, ha insistido Lasquetty. "El montante será importante, pero dependerá de todo lo que deje de cubrir el Gobierno de la nación”, ha añadido. “Se financiará con fondos propios, no con fondos europeos, pero dependemos de que el Gobierno termine de hacer su trabajo: dependemos de que aprueben su orden ministerial y de aprobar un convenio”.

"El Gobierno de la Comunidad está centrado en lo más importante, que es la recuperación económica. Estamos centrados en recuperar el empleo, en recuperar Madrid, y sobre todo lo vamos a hacer como hasta ahora con muchísima ilusión mirando al futuro y depositando nuestra confianza en los ciudadanos para que juntos salgamos pronto de esta difícil situación", ha asegurado Ayuso.

Los beneficiarios, han dicho, serán peluquerías, ferreterías, centros de estética, talleres, pequeños comercios... Una forma de lanzarse a por el voto de los autónomos.