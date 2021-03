Ayuso rectifica y apoya ahora el veto parental que pide Vox: "Habrá padres que no quieran que sus hijos estén en talleres sobre LGTBI"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da un giro de 180 grados para defender ahora el veto parental que exige Vox a cambio de apoyar los presupuestos regionales de 2021. Ayuso ha asegurado este jueves durante el Pleno regional que entiende que "haya padres que no quieran que sus hijos estén en talleres sobre LGTBI", en referencia a las actividades extraescolares. La presidenta madrileña ha insistido sobre esta cuestión en que dará más información a los padres para que puedan elegir.

La dirigente del PP ha hecho así un guiño al partido de extrema derecha del que depende para sacar las cuentas. La sintonía se ha materializado después con un desayuno en la cafetería de la Asamblea de Madrid entre la presidenta madrileña y la portavoz de Vox en el parlamento madrileño, Rocío Monasterio. Ayuso ha asegurado que los Presupuestos regionales para 2021 estarán listos "pronto".

"Entiendo que las familias se preocupen y no pienso criticar a Vox como hacen ustedes", respondía sobre el veto parental a la intervención del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. "Opino que hay una serie de asignaturas que no se pueden modificar pero sí se puede dar más información a los padres para que decidan si quieren que estén en ese colegio o no", ha señalado.

Ayuso iba un paso más allá en cuanto a las actividades extraescolares, y se ha mostrado partidaria de que los padres puedan vetarlas: "Si hay padres que quieren llevar a sus hijos a talleres donde se hable de conceptos LGTBI y contra el acoso me parece oportuno, pero habrá otros que decidan que no es así", ha asegurado, asumiendo los postulados de la extrema derecha.

Hace tan solo dos días, Ayuso aseguró que en las aulas de la región "no hay adoctrinamiento" y que "ninguna familia había presentado una sola queja" relacionada con este tema. De hecho, la presidenta madrileña ha insistido este jueves durante el Pleno regional en que no hay quejas de los padres, aunque ha reculado y ha defendido que entiende "que las familias se preocupen" y no piensa "criticar a Vox".

El cambio de giro de la presidenta choca con los posicionamientos del otro socio de Gobierno: Ciudadanos. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, aseguró este lunes que "mientras sea vicepresidente no va a haber en Madrid pin parental, ni tampoco recortes que tengan que ver con la lucha contra la violencia de género ni que afecten al colectivo LGTB".