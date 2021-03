Ayuso, sobre el veto parental que exige Vox: "No hay adoctrinamiento en las aulas en Madrid, ni una sola queja de las familias"

La polémica sobre el veto parental que exige Vox en los lugares en los que apoya a gobiernos de PP y Ciudadanos ha llegado de nuevo a Madrid. La formación de extrema derecha lo pone como condición para apoyar los presupuestos regionales de 2021 y en el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso no van a ceder. Tanto la presidenta madrileña como su vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se han manifestado este martes en contra de la medida.

Ayuso ha asegurado que en Madrid "No hay adoctrinamiento en las aulas", ha comenzado Ayuso. "Es más, en la Consejería de Educación, desde que nosotros estamos al frente, no ha recibido una sola queja formal por parte de ninguna familia, es abrir una polémica que no existe", ha insistido la dirigente del PP en declaraciones a los medios tras inaugurar un nuevo edificio del centro de emergencias del 112.

"Si las familias tienen algún tipo de preocupación, que nos lo hagan saber y, por supuesto, la Comunidad de Madrid responderá porque yo estoy absolutamente en contra del adoctrinamiento en las aulas y haremos lo que sea posible, todo lo que esté en nuestra mano, para impedirlo", ha asegurado después de negar que sea un problema en Madrid.

Por su parte, el vicepresidente regional se ha mostrado mucha más tajante unos minutos después en otro acto institucional: "Mientras siga siendo vicepresidente no va a haber en Madrid pin parental, ni tampoco recortes que tengan que ver con la lucha contra la violencia de género ni que afecten al colectivo LGTB", ha manifestado el dirigente de Ciudadanos en contra de la medida que exige Vox para apoyar las cuentas. El tiempo corre y las negociaciones, ahora estancadas por cuestiones como estas, hacen peligrar las cuentas en un año de crisis económica por la pandemia. "El debate del pin parental no existe en la calle, se lo han inventado, no es una prioridad de los madrileños", insistía Aguado.

Otra de las exigencias de Vox es la rebaja de medio punto del IRPF. Sin embargo, la presidenta regional descartaba también que tal medida vaya a aprobarse en estas cuentas. "Bajaremos el tramo del IRPF cuando la coyuntura económica nos lo permita y, de esta manera, seguir con nuestro compromiso de una administración cada vez más austera pero también con menos trabas al incentivo y, por tanto, también con menos burocracia y fiscalidad", ha asegurado Ayuso descartando que tan rebaja pueda llevarse a estos presupuestos.

Medidas para Semana Santa

Otro de los temas más preguntados han sido las medidas que el Gobierno tomará frente a la Semana Santa. En este sentido, Ayuso ha sostenido que el Gobierno regional será "sensible" a la actividad económica. "Madrid si por algo se ha caracterizado es por ser sensible a todas las necesidades, la económica y la sanitaria, que son primas hermanas", ha señalado, al tiempo que ha defendido que será una decisión "estudiada y quirúrgica".

Será la Consejería de Sanidad, encabezada por Enrique Ruiz Escudero, la que avance las medidas "en estos días". Ayuso ha insistido en que "como siempre", lo que harán será "conjugar la salud, la vida, con la economía" porque "Madrid es un motor económico que no puede pararse". Por ello, ha insistido en que tomarán decisiones "sensatas y equilibradas".

La presidenta regional cree que es "un poco precipitado" hablar sobre si se aplicarán restricciones de movilidad porque cree que cualquier declaración que haga "puede a su vez levantar suspicacias en otras comunidades", algo que entiende.

"Esto lo hemos vivido en otras ocasiones. Como no hay liderazgo a nivel nacional para ver qué hacemos como país, cada comunidad está haciendo lo que buenamente puede con la información que cuenta, con las herramientas que ha adquirido", ha manifestado, en declaraciones a los periodistas, desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Por su parte, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha defendido que "el primer objetivo que tenemos que plantearnos en los próximos días es levantar el toque de queda". "La primera decisión, en los próximos días, es si levantamos el toque de queda. Después de esa decisión veremos qué otras medidas tomamos para Semana Santa", ha asegurado el dirigente de Ciudadanos.