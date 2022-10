Ayuso deja la Atención Primaria de Madrid en manos de Almudena Quintana, médica de Quirónsalud

La consejería de Sanidad de Madrid ya prepara el desembarco de la nueva gerente de Atención Primaria en su organigrama, tras la renuncia “por motivos médicos y personales” de Sonia Martínez Machuca la semana pasada, en plena crisis por la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias y con una huelga convocada a partir de este martes. Para este puesto, el Gobierno de Ayuso confiará en Almudena Quintana Morgado, una médica de urgencias del Hospital Universitario General de Villalba, público pero de gestión privada en manos de Quirónsalud, y sin experiencia en gestión, según fuentes consultadas por este medio.

Huelga indefinida de sanitarios por los recortes en el plan de reapertura de las urgencias de Atención Primaria de Madrid

Saber más

El nombramiento, que aún no ha sido efectivo, fue comunicado este viernes en un consejo de administración extraordinario del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), según ha confirmado a elDiario.es la secretaria general del sindicato Amyts, Ángela Hernández, y fuentes de Comisiones Obreras, presentes en la reunión, y se hará oficial previsiblemente este miércoles, en el Consejo de Gobierno de la Comunidad.

El consejo de administración es un órgano consultivo, en el que los participantes tienen voz, pero no voto en la elección de la gerencia de Atención Primaria. Desde Amyts confirman que ambas organizaciones sindicales votaron en contra del nombramiento de Quintana Morgado por “ausencia del desarrollo del reglamento de la ley de buen gobierno”. “Votamos en contra, no por los méritos de la candidata, que no los presentaron, sino por el propio procedimiento”, señala Hernández.

La ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, aprobada en 2017 en la Comunidad de Madrid, buscaba evitar la arbitrariedad y la politización de altos cargos directivos y de gestión en la región. Según las fuentes consultadas, desde la administración aseguran que el nombramiento de la gerencia de Atención Primaria no debe regirse por esta norma y que su nombramiento es potestad exclusiva del Sermas.

Por este mismo motivo, Comisiones Obreras trató de impugnar este verano el nombramiento de Manuel José Guite, intensivista y General de Brigada médico en la reserva como gerente del Summa 112. Un nombramiento que se produjo tras el cese de Pablo Busca, en el que ha sido un capítulo más de la serie de ceses y dimisiones en la consejería de Sanidad madrileña en los últimos meses.

Quintana Morgado es médica de urgencias en el Hospital General de Villalba. Este centro es público, pero de gestión privada. En concreto, está en manos de Quirónsalud, una empresa con muy buenas relaciones con la Comunidad de Madrid. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado a través de su cuenta de twitter que “el Gobierno de Ayuso va a nombrar como gerente de Atención Primaria a una médica procedente de un hospital de Quirón, sin experiencia de gestión y que ni siquiera trabajaba en Atención Primaria”.

El gobierno de Ayuso va a nombrar como gerente de Atención Primaria a una médica procedente de un hospital de Quirón (la empresa privada que se lleva los contratos millonarios), sin experiencia de gestión y que ni siquiera trabajaba en Atención Primaria.



Nadie al volante. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 24 de octubre de 2022

“Efectivamente, parece que no tiene una larga experiencia de gestión”, coinciden fuentes consultadas por este medio. A la largo de la mañana, la página web del hospital en el que se muestra el perfil profesional de la doctora ha dejado de estar disponible.