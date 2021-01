Ayuso, contraria a adelantar el toque de queda en Madrid: "Para arruinar aún más a la hostelería en España conmigo que no cuenten"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado contraria a que se adelante el toque de queda en Madrid como plantean otras comunidades autónomas. La dirigente del PP ha defendido este martes que "para arruinar aún más a la hostelería en España" así como a los comercios, a la iniciativa privada y a tantas familias, con ella que "no cuenten". La presidenta madrileña respondía a las preguntas de la prensa ante el debate abierto en diferentes comunidades autónomas sobre si es necesario adelantar el toque de queda ante el ascenso de contagios en todo el país y el aumento de los ingresos en planta y UCIs en los hospitales.

"Para arruinar aún más a la hostelería conmigo que no cuenten", ha dicho. Y ha concluído: "No puedo ser más clara". Ayuso ha asegurado además que se están detectando "numerosas fiestas ilegales y falta de inspecciones" y "no pueden pagar justos por pecadores". El Gobierno regional ya ha adelantado el toque de queda a las 23 horas y el cierre de la hostelería a las 22 horas. Su Gobierno estudia ahora prohibir las reuniones sociales en los domicilios.

Ayuso sin embargo ha sostenido que en su caso ella no va a "arruinar a estos sectores más afectados" sino que continuará trabajando en su estrategia de aumentar test de antígenos. La presidenta madrileña ha puesto en valor que la región cuenta con el Hospital Enfermera Isabel Zendal que está para "descongestionar" el resto de hospitales y tener más capacidad para "seguir conjugando economía y salud", pese a que no cuenta con quirófanos y no se han contratado a más sanitarios para su apertura.

"Las administraciones tenemos que poner todas las medidas necesarias para seguir conjugando la salud y la vida con el empleo. Es muy fácil cerrar negocios, mandar a la gente a casa, pero luego recuperarlos es imposible. Y la hostelería, los comercios y la actividad está ya muy mermada desde el mes de marzo del año pasado", ha defendido. "Si seguimos aplicando estas medidas, a lo mejor los políticos tendremos más seguridad, pero ellos no".

Ayuso ha defendido que con la pandemia sanitaria "hay una pandemia económica sin precedentes", y la gente "necesita salir a la calle a ganarse la vida". Por tanto, la presidenta cree que abrir hospitales como el Isabel Zendal, seguir aumentando los test y acelerando el proceso de vacunación. "Pero no lo puede pagar el sector privado porque las familias españolas, la clase media ya no aguanta más", ha añadido.

En declaraciones a los medios, en el Centro Público de Educación Especial María Soriano en Madrid, la dirigente madrileña ha indicado que respeta la autonomía de las comunidades. "Ya que no hay una estrategia como país ante la pandemia, ya que nos hemos echado a las espaldas la gestión de la misma, lo que pido es el respeto para que cada comunidad aplique las medidas que considere oportunas", ha dicho.