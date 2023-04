Ayuso no aplicará la nueva ley de vivienda donde no sea obligatoria y la recurrirá en los tribunales

Allá donde gobierna el Partido Popular, la nueva ley de vivienda del Gobierno, que aún tiene que aprobarse en el Congreso, no se aplicará. Tampoco en Madrid, donde su presidenta y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ya ha avisado de que los aspectos que no sean de obligado cumplimiento su Ejecutivo no se pondrán en marcha en la región y la capital, pese a ser Madrid una de las ciudades donde el problema de la vivienda es más acuciante. Ayuso también ha adelantado que su Gobierno recurrirá la ley ante los tribunales.

El Gobierno cierra con ERC y Bildu un acuerdo para aprobar ya la ley de vivienda

Más

“Yo presido un Gobierno que cumple las normas, que cumple la ley, pero allá donde no sea obligatorio no lo voy a hacer y desde luego con todas mis competencias recurriré en los tribunales lo que se pueda, pues es un atropello contra la propiedad”, ha asegurado la presidenta regional en una entrevista en Antena 3.

Para Ayuso, la ley que lleva varios años negociándose en el Gobierno y que fue un compromiso de la coalición es “una improvisación” y son propuestas que solo buscan eclipsar las anunciadas por ella. “Me sorprende que el Gobierno a estas alturas empiece a buscar soluciones a la vivienda en España después de tanto tiempo. Nosotros desde hace ya unos meses estamos anunciando que la Vivienda va a ser el objetivo en la siguiente legislatura, si los madrileños nos dan su confianza”, ha defendido la dirigente madrileña .

Sánchez anunció este fin de semana que el Ejecutivo aprobará este martes en el Consejo de Ministros la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb --antes conocido como banco malo-- para el alquiler asequible de jóvenes y familias. Para Ayuso, el Gobierno “vive obsesionado con la Comunidad de Madrid” y siempre trata de “competir” y “eclipsarlo”.

“Podrá sonar bien –la nueva ley de vivienda– pero eso no funciona aquí ni en ningún lugar del mundo. Ya tengo legislación que me permite construir a mayor velocidad, hay que aplicar siempre incentivos para que, de manera liberal, la vida se mueva: tenemos nuevos desarrollos urbanísticos, planes para ayudar a los jóvenes que sí quieren hipotecarse para que puedan acceder a la misma a través de avales o viviendas de gran calidad a un precio 40% por debajo del mercado o rehabilitación para sacar al mercado. En total, en la próxima Legislatura estamos hablando de 50.000 entre unas y otras”, ha defendido.